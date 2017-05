Efter måneder med forhandlinger har projektet om en ny stationsplads i Frederiksværk ny fået grønt lys. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Stationsplads får grønt lys: Godkendt efter lange forhandlinger

Halsnæs - 20. maj 2017

En ny stationsplads i Frederiksværk har siden juni sidste år været på tegnebrættet, men projektet har i flere måneder været sat i bero. Det kan Frederiksborg Amts Avis afsløre.

Projektet har været indstillet, mens forhandlinger mellem Trafik- og Byggestyrelsen og projektets partnere, Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden, Movia, Lokaltog og Nobina, har stået på.

- Projektet har stået stille noget tid, mens vi har prøvet at få økonomi og tilpasninger til at passe sammen. Der er ikke tale om uoverensstemmelser, men der er mange interessenter indblandet, som skal høres og tilgodeses. Det tager tid, men vi er endt med at projektet er godkendt med ændringer, siger Naja Steffensen, trafik- og vejingeniør i Halsnæs Kommune og kommunens projektleder til Frederiksborg Amts Avis.

Den store modernisering af stationspladsen blev besluttet af Regionsrådet i Region Hovedstaden den 14. juni sidste år. Projektet koster otte mio. kroner og skal efter planen finansieres med fire mio. kroner fra regionens kasse og lige så mange penge fra Trafik- og Byggestyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Det er netop økonomien, som har været et af forhandlingernes omdrejningspunkter. Parterne bag projektet fik i februar i år fik en melding fra styrelsen om, at de ville nedsætte tilskuddet med én million kroner.

Grunden til, at styrelsen stejler, er, at stationspladsen ændrer udseende i forhold til projektets første skitser og udkast. Tankerne om en bussluse ad Classensgade forbi det gamle postkontor er droppet. I stedet vil busserne vil blive ledt ind ad det ensrettede Posthustorv og ned foran stationsbygningen, hvor der etableres tre nye stoppesteder.

Nyt i planerne er også, at der laves en såkaldt »kiss and ride«. En lille ø, hvor passagerer kan blive sat af med bil. Her vil også blive korttidsparkering og taxaplads. Ideen er at adskille de forskellige trafiktyper i knudepunktet foran stationsbygningen. Det skal sikre et bedre overblik for buschauffører, øge derved trafiksikkerheden og sikre et godt flow for busser, pendlere, gående og cyklende.

Samtidig bliver der ændret i antallet af penderparkeringspladser ved de nuværende busterminaler og ved en nyoprettet, overdækket cykelparkering.

- I forbindelse med, at vi sender et nyt forslag, hvor vi har ændret i nogle af forholdene fra projektets oprindelige ansøgning, ser styrelsen sig nødsaget til at justerer i den tildelte sum penge. Siden har vi tilrettet de justeringer, vi lavede, og haft en god forventningsafstemning med styrelsen, siger Naja Steffensen.

- Det har mest været antallet af parkeringspladser og cykelparkering, som har været diskuteret. Overordnet har vi holdt fast i den måde, projektet er skruet sammen på, for det giver en mere trafiksikkerløsning.

Projektet har nu fået grønt lyst, men forhandlingsperioden har udskudt de oprindelige planer for at sende projektet i udbud og foretage første spadestik. Planen om at tage stationspladsen i brug i år lever dog stadig.

