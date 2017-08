Inden udgangen af 2017 har Lokaltog lovet svar på, om man vil sælge Melby Station til Bjørn Ibsen i stedet for at rive den ned. Foto: Niels J. Larsen

Station må vente på sin skæbne

Halsnæs - 24. august 2017 kl. 05:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stationsbygningen i Melby kommer til at stå tom og ubenyttet yderligere flere måneder, inden det afgøres om den 100-årige bygning skal rives ned, eller renoveret og anvendes til boligformål.

Mandag i denne uge var ejendomsudvikler Bjørn Ibsen til møde med direktør Røsli Gisselmann og sekretariatschef Kurt Lauridsen fra Lokaltog A/S for at drøfte Bjørn Ibsens tilbud om at overtage den nedrivningstruede stationsbygning.

- Det var et fint møde, hvor begge parter kom med deres muligheder for bygningen. Lokaltog går nu i tænkeboks og har lovet et svar inden årets udgang, siger Bjørn Ibsen.

Han har i forvejen ventet fire måneder på at få en dialog igang med Lokaltog efter at have fremsendt tilbud om at købe stationsbygningen for 50.000 kr. og sætte den i stand, men han har ikke problemer med, at der nu skal ventes yderligere.

- Det har jeg fuld forståelse for. Det er en større organisation, og man er usikker på risikoen for at bygningen forfalder yderligere med årene, og det vil man gerne gardere sig imod, siger Bjørn Ibsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.