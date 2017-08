NLMK DanSteel har afleveret endnu et negativt regnskab, men tror på, at det vender næste år. Foto: Kasper D. Dønbo

Stålværk ser lyst på fremtid trods nyt milliontab

- Vi kan selvfølgelig ikke være tilfredse med et negativt resultat. Selvom vi kan se en positiv udvikling, så bliver vi nød til at forbedre os yderligere, siger Igor Sarkits, adm. direktør i NLMK DanSteel til Frederiksborg Amts Avis.

Hans skepsis er trods resultatet begrænset, for når han kigger ned langs regnskabets kolonner, ser han ikke bare minusser og plusser, men fremgang. Troen på fremtiden er så stor, at ledelsen tror på et overskud på den primære drift i størrelsesordenen 30-45 millioner kroner. Det er 100 millioner kroner bedre end i år, og stålvalseværket er godt på vej.

- Vores prognose for næste år er bedre end for 2016, og vi sigter mod et bedre resultat. At sige et præcist tal ville være at gætte, men vi er på nuværende tidspunkt bedre end budgetteret og på vej mod vores mål, siger Igor Sarkits.