Det er kun deltagerne som mangler, for folkene bag Stålmanden 2017 har allerede styr på resten af planlægningen. Foto: Allan Nørregaard

Stålmanden er allerede klar: Nu mangler bare deltagerne

Halsnæs - 26. juli 2017 kl. 09:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig halvanden måned til at tredje udgave af Frederiksværk Stålmand bliver sat i gang fra Frederiksværk Lystbådehavn, men DGI Nordsjælland og Halsnæs Kommune er så langt i planlægning og forberedelserne, at løbet nærmest kunne blive afholdt i weekenden.

- Vi er faktisk tæt på at være klar. Der er selvfølgelig altid små ting at justere, og noget der kan optimeres, men vi er et helt andet sted i planlægningen end sidste år, og det bliver mærkbart for deltagerne, siger Inge Karlshøj, direktør i DGI Nordsjælland.

Tre medarbejdere i organisationen er tilknyttet Stålmanden, og de har i følge direktøren »ro i maven«. Sidste år blev DGI Nordsjælland først tilknyttet med et halvt år til løbsstart, men i år har de været med til at planlægge et helt år.

- Vi har haft et helt år denne gang mod et halvt år sidst. Det gør kæmpe forskel i måden, vi kan arbejde på og har betydet en væsentlig bedre tidsplan, og at vi er væsentlig grundigere og dybere inde i tingene. Samtidig har det haft betydning for markedsføring og i forhold til at blive mere omkostningsbevidste, siger Inge Karlshøj.

Stålmanden var senest på den politiske dagsorden i Udvalget for Vækst og Erhverv. Her fremgår det, at DGI har prioriteret at styrke de områder, som havde svagheder i 2016. Det drejer sig blandt andet om ruterne, som sidste år fik kritik fra deltagerne og antallet af hjælpere, som var alt for få. I år er der allerede lavet aftaler med foreningerne om hjælpere, og ruterne er på plads.

For at skyde løbe i gang mangler bare deltagerne. Sidste år var målet at nå 200 deltagere, og med en slutspurt i ugen op til løbsstart, nåede Stålmanden 2016 op på 411 deltagere. På hjemmesiden fremgår det, at der indtil videre tilmeldt er tilmeldt 110 fordelt med 37 til Stålmanden, 67 til Stålsprinten og 15 til Ministålmand. Men de tal snyder i følge Inge Karlshøj.

- Der et lidt misvisende for flere af de tilmeldte er hold med tre på hver. Så der er væsentlig flere tilmeldte, og jeg har hørt, at vi har passeret 200 tilmeldte. Vores forventning er at slå antallet af deltagere sidste år, og det skal nok lykkedes, siger DGI Nordsjællands direktør, som også forventer at Ministålmanden for børn bliver fyldt i år.

