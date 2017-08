Målet om at passere de 411 deltagere fra 2016 er passeret. 430 er indtil videre klar til at svømme, cykle og løbe i Halsnæs. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stålmand sikret ny rekord

Halsnæs - 30. august 2017 kl. 12:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver et rekordstort deltagerfelt som i weekenden kaster sig ud i Frederiksværk Stålmand 2017. Det slår DGI Nordsjælland, som arrangerer løbet med Halsnæs Kommune, fast efter at have gransket deltagerlisten for Stålmanden, Ministålmanden, Stålsprinten og Erhvervsstafetten, som til sammen udgør årets løb.

- Vores målsætning var at komme over sidste års antal deltagere, som var 411. Lige nu har registeret 430 deltagere, så det er nået. Der er knap 100 børn, mens resten er fordelt på aktiviteterne for de voksne. Der er stadig åben for eftertilmelding på selve dagen, så vi håber, at der kommer endnu flere, siger Christina Valskov, projektleder på Stålmanden for DGI Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

Det eneste minus i regnestykket er, at der indtil videre er tilmeldt færre børn, end de 119 som deltog sidste år. DGI Nordsjælland har gjort startnumre klar til 150 i håb om sene tilmeldinger, men kigger også mod næste år, og om der kan gøres noget anderledes.

- Vi arbejder tæt sammen med skolerne, om hvorvidt vi skal lave koncept om. Vi overvejer at tilbyde det i skoleregi, så flere kan få glæde af det. Der er ingen helt klare planer eller endelige aftaler, men vi arbejder på det i en arbejdsgruppe. Det ville være dejligt, hvis flere børn kunne få glæde af det, siger Christina Valskov.

Det er andet år, at DGI Nordsjælland har projektledelsen på Stålmanden. I 2016 kom de sent ind i forløbet i foråret, men i år har de været med siden november. Det gør en stor forskel.

- Det har været rigtig godt at have længere tid til forberedelserne, og det hjælper samtidig, at vi er gengangere. Vi kender flere erhvervs- og foreningsfolk, og hvor vi første år selv skulle være meget opsøgende, er der i år flere folk, som vil være en del af det og selv henvender sig. Det gror lige så stille, og de mange kræfter vi første år lagde i at inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv og skoler har båret frugt i år. Der har været noget at bygge videre på, siger Christina Valskov.

- Og vi kommer til at være endnu bedre forberedt i 2018, for tilmeldingen til næste års stålmand åbner allerede på selve løbsdagen.