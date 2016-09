Sparekniv kan ramme Tieren

De spareplaner, der vil koste lærerstillinger, ryster personalet på Tieren, der netop er blevet en del af kommuens prestigeprojekt Unge- og Kulturcentret og har høstet megen ros for den indsats man har gjort. Og det bekymrer formanden for Danmarks Lærerforenings Halsnæskreds Michael Bie Andersen.

- Det bliver en udfordring. Tieren har en succésrate på 100 procent når det gælder om at få eleverne videre til en anden ungdomsuddannelse, og det er jeg dybt bekymret for om man kan leve op til fremover. Samtidig viser en rapport, at Halsnæs er det område i landet med tredjeflest tidligt skadede børn, efter Lolland og Langeland, og derfor har vi netop et behov for et særligt stærkt 10 kl. tilbud til de elever der ikke bliver klar til ungdomsuddannelserne efter 9. kl. siger Michael Bie Andersen.