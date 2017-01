Sommerhuse hittede sidst på året

Sommerhuset er ikke kun synonym med sol og ferie. Mange vælger at leje et sommerhus, når der skal fejres jul og nytår. I følge en af landets største sommerhusudlejere, Campaya.dk, der udlejer 24.000 sommerhuse i hele landet og 122 udlejningssommerhuse, har der næsten været fuldt booket i årets sidste uger.

Han kalder tallene overraskende, da juleaften 2016 faldt på en lørdag. Det er normalt ikke optimalt for sommerhusudlejningen, da de potentielle gæster dermed kun får en ekstra fridag at holde i sommerhus.

At sommerhusene hitter sidst på året er dog ingen overraskelse, hvis man ser på udlejningen over resten af året. Siden i sommer har Campaya.dk med jævne mellemrum kunne melde om »alt booked« eller meget få ledige sommerhuse.

- For mig at se skal man forstå den store efterspørgsel i forlængelse af resten af sommerhussæsonen her i 2016, som har været helt forrygende med rekordmange bookinger. Folk tager simpelten mere i sommerhus og søger i højere grad den nærhed og det fællesskab, man finder i et sommerhus. Det er i høj grad også noget, folk søger her til jul og nytår, siger Jesper Kamp Kruse.