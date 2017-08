Se billedserie Der bygges flittigt på den flotte scene i grusgraven i Ølsted, hvor man til næste år håber at kunne afvikle koncerter og teater. Foto: NJL

Sommer-scene på vej i grusgraven

Idéen om et amfi-teater i bunden af grusgraven i Ølsted blev født af den daværende formand for borgerforeningen Torben Schnieber tilbage i 2004, men nu er den nuværende formand Henning Holbek sammen med andre frivillige ildsjæle i fuld gang med at realisere drømmen.

En flot træscene med en solid stålkonstruktion til at bære den er således ved at tage form i grusgraven, som derved for alvor tilføres et virkeligt trækplaster ud over de elementer som allerede er tilført det rekreative område med legeplads, sheltre og »madpakkehus«.

Bygningen får navnet Ølsted Sommer-Scene, og det er der flere grunde til. Først og fremmest fordi Ølsted-borgeren Leif Sommer, der i januar i år vandt 114 mio. kr. i lotto, har doneret 100.000 kr. til projektet.

Pengene fra Leif Sommer går konkret til at anlægge tilskuerpladser af træ på grusgravens skråning. Her har man i første omgang lavet terrasser og lagt rullegræs, men de er blevet skrå og er ikke så gode at sidde på. Derfor kommer der nu 10 rækker siddepladser og to trapper op. Og det kan udbygges yderligere senere, således at stedet på sigt kan rumme et par tusinde tilskuere.

