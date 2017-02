Se billedserie 76 gange måtte DSRS Lynæs have motorbåden i vandet og sejle til havs for at hjælpe sejlere med problemer. Det er 58 procent flere gange end de foregående to år. Her er det en speedbåd, som tre mand fra DSRS har på slæb hjem mod havnen. Foto: DSRS Lynæs

Søreddere havde travleste år siden 2004

Halsnæs - 22. februar 2017

De frivillige kræfter hos Dansk Søredningsselskab (DSRS) Lynæs kom i 2016 på det hårdeste arbejde i stationens levetid. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

76 gange måtte søredderne sætte motorbåden i vandet og komme nødstedte sejlere til hjælp. Det er 58 procent mere end de to foregående år.

- I 2015 havde vi 48 udkald. Året før var det 51. Det er normalt, så 2016 var en pænt stigning, og det var et meget hektisk år, siger Bo Vinten-Johansen, stationsleder DSRS Lynæs til Frederiksborg Amts Avis.

Blandt de 76 aktioner er eftersøgninger, hvor DSRS Lynæs har hjulpet myndighederne, og en enkelt »skarp situation« i Frederisværk med en båd, der sejlede mærkeligt rundt, fordi en sejler fik et ildebefindende.

Langt størstedelen af udkaldene er dog et potpourri af sejlere, som er løbet ind i materielle problemer, er blevet overrasket af vind og vejr, »de sædvanlige«, som er løbet tør for brændstof eller folk, som bare har været uheldige. Og så er der dem, som bare ikke er dygtige nok til at styre deres båd. I følge Bo Vinthen-Johansen er der kommet flere af de sidstnævnte.

- Vi har ikke nogen præcis forklaring på, hvad den store stigning skyldes. Men jeg synes generelt, at vi ser flere, som ikke er klar over, hvad de har gang i. Jeg vil skyde på det er en tredjedel af vores aktioner, siger stationslederen.

Han nævner selv en episode, hvor søredderne kom ud til en grundstødt sejler.

- Det kan jo ske for selv den bedste. Men jeg spurgte, om de ikke sejlede efter GPS. Det gjorde de skam. De havde en flot bil-gps, hvor vejene stod helt klart, og vandet var en stor blå klat, siger Bo Vinther-Johansen opgivende og efterlyser strengere krav og lovgivning, så færre sejlere kommer på vandet uden den nødvendige erfaring.

Dansk Søredningsselskab blev starte af en gruppe ildsjæle efter henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab, som blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund. I første omgang var der tale om én station i Nordsjælland, men i dag er DSRS vokset til ni stationer og cirka 170 frivilligee - fra Haderslev i vest til Helsingør i øst, som med DSRS' egne ord laver »forebyggende søredning«.

Stationen i Lynæs blev stiftet i 2004 og dækker fra Sjællands Odde til Gilleleje - inklusiv hele Isefjord og Roskilde Fjord med deres motorbåd.

- Vi var faktisk været den station med flest udkald sidste år, siger Bo-Vinthen Johansen.

Det travle tempo til trods har de frivillige kræfter formået at holde trit med ulykkerne og holde gejsten oppe. Selvom Bo Vinthen-Johansen kan smykke sig med titlen som stationsleder, ønsker han ikke at tage æren for det. Den tilskriver han sammenholdet mellem de cirka 21 faste frivillige, som på skift træder til, og »den fælles indsat for at hjælpe«.

- Jeg synes ikke, at presset var for stort til, at vi kunne følge med. Vi kører et godt system, hvor folk melder sig til elektronisk, og endnu har vi ikke været i den situation, at ingen har kunne tage ud, siger Bo Vinthen-Johansen.

- Vi brænder for sagen. Det er man nød til, når telefonen ringer klokken er 01.30 med en opgave. Selvom man kun har sovet tre timer, det blæser og er koldt, så gør man det jo, fordi man gør forskel, men også fordi det er sjovt.