Se billedserie Hundested Kino har været lukket siden 2011, men en gruppe ildsjæle er stærkt på vej til igen at skaffe byen en biograf, der også skal anvendes til andre kulturelle aktiviteter. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Søger sponsorer til biografudstyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søger sponsorer til biografudstyr

Halsnæs - 28. juli 2017 kl. 06:35 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkene bag genåbningen af Hundested Kino har fået et interessant tilbud, der gør at biografdriften kan komme igang før man har turde håbe på.

- Vi har fået et fantastisk tilbud på fuldt opdateret og næsten nyt digitalt udstyr til filmfremvisning fra en biograf i Køge, der skal lukke. Vi laver derfor en intensiv indsamling af midler fra lokale virksomheder i august. Vi skal have have indsamlet minimum 160.000 kr. ind, siger Lasse Koefoed fra bestyrelsen bag biografen.

Det seneste initiativ til at genåbne Hundested Kino, der har stået lukket siden 2011, blev taget sidste år i forbindelse med flere succésrige arrangementer i lokalerne, bl.a. med visning af en nyredigeret film om Hundested fra årene omkring 1970. Siden stiftelsen i marts har foreningen Hundested Kino fået over 120 betalende medlemmer, og målet er at nå 300 inden årets udgang.

Lykkes det at skaffe midler til at købe det digitale udstyr vil man være parat til at begynde at vise film i Kino som biografen står nu, men samtidig arbejdes der på anden vis på at skaffe midler til renovering af bygningen.

Det digitale anlæg til 160.000 kr. fra Køge, man har kig på, er kun to år gammelt. Et nyt udstyr ville koste ca. 430.000 kr., så der er mange penge at spare, hvis det kan lykkes at skaffe midlerne på kort tid. Derfor går Hundested Kino nu ud med kampagnen for at finde lokale sponsorer.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.