Smagen af Halsnæs er samlet i én kasse

Gården er en få producenter, som bidrager med kød til Halsnæs-Kassen, som ellers er en overflod af lokalt producerede grøntsager. Fælles for producenterne er, at de er med i Spisekammer Halsnæs - et netværk, der i fællesskab arbejder for at styrke de lokale fødevareproducenters position i Halsnæs Kommune.