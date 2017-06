Enhedslisten, Alternativet og SF ønskede et standsningspåbud til alle tilladelser er på plads, men blev stemt ned af et stort flertal. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Små partier stod alene i De Nova-sag

Halsnæs - 29. juni 2017

Lisbet Møller(EL), Qasam Ahmad(ALT) og Anja Rosengreen(SF) stod alene mod et stort byrådsflertal, da sagen om De Novas ulovlige graverier i volden med giftig og tungmetalholdig jord, som løber langs inderhavnen i Frederiksværk var på byrådets dagsorden tirsdag aften.

Det var på Lisbet Møllers foranledning, at sagen strøg fra at være en orientering i Udvalget for Miljø og Teknik til at ende på de 21 byrådsmedlemmers dagsorden. Her ønskede hun, at kommunen fremsatte et standsningspåbud, så De Novas arbejde med kystsikring- og opfyldning af inderhavn blev indstillet til alle nødvendige tilladelser og modtageprocedurer for jord var på plads.

- Jeg bekymrer mig mere om borgernes sundhed og vandets tilstand, end om at De Nova skal vente en måned eller to mere, sagde Lisbet Møller på byrådsmødet.

Kun SF og Alternativet stemte ud over Enhedslisten for indstillingen.

Men ligesom i fagudvalget, hvor forslaget blev afvist, var der ikke opbakning til standpunktet. Udvalgsformanden for Miljø og Teknik, Walter Christophersen(DF), erklærede sig tilfreds med forvaltningens hurtige indgriben og ønskede ikke at tilslutte sig Lisbet Møllers forslag om standsningspåbud.

- Forvaltningen sagde klart, at det ville være uproportionelt at kræve en total standsning af aktiviteter, når virksomheden har reageret hurtigt for at forhindre skade på miljøet (...) Samtidig er jeg bange for, at Lisbets forslag vil trække arbejdet med volden i langdrag. Det har vi ikke brug for, sagde Walter Christophersen.

Det standpunkt tilsluttede både Michael Thomsen(V) og Steffen Jensen(S) sig med bemærkninger om, at De Nova burde have haft styr på deres tilladelser, inden de gik i gang. Førstnævnte langede efterfølgende ud efter de tre byrådsmedlemmer, som har politianmeldt De Nova i sagen, og kaldte deres ageren og udtalelser for en hetz mod virksomheden.