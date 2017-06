Kim Jensen (K), Morten Lorenzen (R) og Søren Rømer (LA) foran den indgang de håber at skulle benytte.

Små partier søger sammen i valgforbund

Halsnæs - 26. juni 2017 kl. 15:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre har indgået aftale om valgforbund ved kommunalvalget i Halsnæs den 21. november i år. Det meldte de tre partier ud søndag i en fælles pressemeddelelse.

Valgforbundet er teknisk og betyder, at partierne gensidigt øger hinandens chancer for at komme i byrådet. Forbundet er resultatet af en længere proces, hvor partierne har drøftet den politiske situation og de både politiske og demokratiske udfordringer i Halsnæs Kommune.

- Vi ønsker med valgforbundet at styrke det lokale demokrati ved at øge chancerne for, at flere af de mindre partier bliver repræsenteret i byrådssalen. Vi ønsker at styrke mulighederne for at de mindre partier får en større stemme, lyder det i en fælles udtalelse fra tre spidskandidater for partierne, Kim Jensen(K), Søren Kjær Rømer(LA) og Morten Lorenzen (R).

Aftalen er alene teknisk og partierne indgår således valgforbund uden at forpligte sig til et politisk samarbejde. Partierne står også frit i forhold til at pege på en borgmesterkandidat.

- Som de selvstændige partier vi er, ønsker vi at stå frit politisk, men vi indgår i et organisatorisk samarbejde både op til valget og i næste byrådsperiode. Det samarbejde vil betyde, at partierne er godt orienteret om det aktuelle arbejde i byrådet, og at vi i fællesskab, kan styrke de mindre partiers position i byrådssalen, lyder det i pressemeddelelsen.

Aftalen om valgforbund kan ved enighed blandt de tre partier tiltrædes af flere politiske partier, hedder det i aftalen.