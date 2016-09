Slut med PCB - klar til ABC

Beslutningen om helt at lukke de to blokke blev taget i oktober 2011, efter PCB-målinger på mellem 5.000 og 8.000 nanogram på kubikmeter luft. Langt over Sundhedsstyrelsen anvisning, hvor tallet bør være under 300. Stripning, afgasning og opvarmning af bygningerne har hjulpet.

- Niveauet af PCB i dag er i begge blokke mellem 160 og 260 nanogram pr. kubikmeter luft. I følge Sundhedsstyrelsen anvisninger er skolen ren. Og faktisk forventer vi, at tallene falder yderligere, når der kommer forsegling på overfladerne, siger Christian Therp, bygherrerådgiver i Halsnæs Kommune og slår fast, at processen er gået hurtigere end forventet.

Dermed er PCB klar til at lade livet for ABC, når de rå og nøgne bygninger bliver forvandlet til læringsmiljøer. Med de to blokke får Hundested Skole plads til at samle 800 elever under et tag. De første udskolingselever starter i de nye omgivelser i starten af 2017, mens de sidste elever først skal være på plads efter sommerferien.