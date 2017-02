Bugserbåden Buller har taget sin tørn, når der skal brydes is eller slæbes fartøjer til og fra Hundested Hanv, men nu er havnens tro, lille væbner kommer i vejen for en lånegaranti. Havnen pønser derfor at udskille slæbebåden i eget selskab. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Slæbebåd ligger i vejen for lån til havn

Halsnæs - 24. februar 2017 kl. 04:01 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bugserbåden »Buller« er normalt med til at trække alting på rette plads, men nu er det lille sorte skib selv kommet i vejen. Hundested Havn har i årevis arbejdet på at komme i betragtning til en kommunal lånegaranti, men i en udtalelse fra 10. februar i år, slår Statsforvaltningen, som fører tilsyn med kommunerne, fast, at en lånegaranti fra Halsnæs Kommune ikke kan lade sig gøre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Halsnæs Kommune ikke i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne kan stille den omhandlede garanti. Det skyldes, at havnen - der er en privat havn - foruden en række opgaver, som en kommunal havn og en kommunal selvstyrehavn kan udføre (...) også varetager erhvervsmæssige opgaver (...) som en kommunal selvstyrehavn i givet fald alene kunne varetage i selskabsform«, lyder det i udtalelsen fra Statsforvaltningen.

Ved første øjekast ligner Statsforvaltningens udtalelse en dårlig tilbagemelding for havnen. Men realiteten er en anden i følge Anders Drachmann, advokat for Hundested Havn. Han mener, at de erhvervsmæssige opgaver, som Statsforvaltningen henviser til i sin syv lange sider udtalelse, er slæbebåden Buller. Havnen kan derfor med enkelt ændring opfylde kravene til at få lånegaranti.

- Vi kan teknisk flytte slæbebåden fra havnen over i et selvstændigt aktieselskab, så det ikke er en aktivitet på havnen. Så er det fuldt lovligt, at kommunen stiller lånegaranti til havnen, siger Anders Drachmann.

Havnens advokat rettede henvendelse til Statsforvaltningen den 18. juni 2015 for at klarlægge om havnen kan komme i betragtning til en kommunal lånegaranti. Siden har sagen også været forbi både Økonomi- og Indenrigsministeriet samt det daværende Transport- og Bygningsministerium. Lykkedes det at få kommunal lånegaranti, vil det være arbejdet og ventetiden værd. Det betyder, at havnen fremover kan bruge færre penge på renter og flere penge på havnen.

- Vi agerer i det daglige ligesom en offentlig havn og ønsker derfor at få samme lånevilkår, som vores kolleger i andre offentlige havne. Det vil give os muligheder for at udvikle den offentlige og rekreative del af havnen på en bedre måde. Det vil komme havnens brugere, gæstesejlere og turister til gode, siger Søren Brink, havnefoged i Hundested Havn.

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steen Hasselriis(V) har læst Statsforvaltningens seneste udtalelse og er positivt stillet for at give en kommunal lånegaranti, hvis kommunen kan gøre det uden at deponere penge.