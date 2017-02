Se billedserie 50 års fødselar, Søren Brink(th.) fik både rim, remser og ros af Børge Larsen og havde undervejs svært ved at holde masken. Fotos: kdd Foto: unknown

Skrivebordskaptajn fyldte rundt: Jeg er fra havnen!

Halsnæs - 17. februar 2017 kl. 10:17 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvor er du fra?, lød det torsdag eftermiddag i kor i en fuld færgeterminal. Svaret leverede Hundesteds havnefoged og dagens 50 års fødselar, Søren Brink.

- Jeg er fra havnen!

Ordudvekslingen var prikken over i'et, da havnens bestyrelsesformand, Børge Larsen holdt tale for sin »unge havnefoged«, som han i sin tid selv var med til at ansætte - en beslutning han ikke har fortrudt.

- Der var lidt murren i krogene over, at sådan en grønskolling i trediverne skulle have den post. Men der var brug for nye ideer og visioner, og dem havde du. Og jeg har aldrig været i tvivl om, at du var den rette mand på posten, sagde Børge Larsen.

Søren Brink er født og opvokset i Hundested. Men fiskersønnen blev aldrig fisker. Brinks uddannelse på havet startede på Kogtved Søfartsskole. Siden gik kursen mod de syv verdenshave som styrmand på landdistanceruter i Asien og Vestafrika og som færgestyrmand i danske farvande.

- Du fik hurtigt sejlet den hurtigfærge agterud, og så blev du skrivebordskaptajn i Scandlines. Men du har altid haft base og familie i Hundested, og til sidst vendte du hjem for at blive havnefoged, sagde Børge Larsen.

Beslutningen om at sige farvel til jobbet som nautisk inspektør var ikke nem for Søren Brink - og den vakte undren blandt hans kollegaer hos Scandlines.

- En havnefoged? Det er jo en ældre mand med pibe, skæg og kasket, sagde de. Jeg nærmer mig måske, og det kan være, jeg skal låne en pibe, far, sagde Søren Brink.

Det store fremmøde til fødselsdagen vidnede om, de mange folk, foreninger og forretningsdrivende, som Søren Brinks dør altid står åben for. I følge Børge Larsen bliver to sekunder hurtigt til to timer, når folk er hos havnefogeden, og det er kun, når Brink er halvsløj og forsøger at kurere sig selv med knuste hvidløg, at »den flotte mand i flot tøj og med lækkert ur« kan være i fred.

Det er mere end 15 år siden, at Søren Brink blev havnefoged for en fiskerihavn, som var truet på eksistensen. Og selvom havnen i dag har en travl trafikhavn, en blomstrende kulturhavn og stadig eksisterende fiskerihavn, var der hårde tider undervejs.

- Vi havde lige udvidet havnen for 60 mio. kroner, da verden gik i stå. Men vi kom igennem det. Det er ikke dårligt gået af en hjemfødt bakkedreng fra Hundested, sagde Børge Larsen.

I 2016 blev havnen desuden krydstogthavn, da hele tre krydstogtskibe lagde til og satte byen på den anden ende - måske Søren Brinks foreløbig største præstation, som i øvrigt bliver gentaget i 2018.

- Du kæmpede stædigt i otte år med at få krydstogtskibe til Hundested. Og det lykkedes. Da det første krydstogtskib Braemar lagde til kaj, var det en stolt havnefoged, som tog i mod. Og da krydstogtgæsterne efter en fantastisk dag kvitterede med stående applaus, var det også tiltænkt dig.

- Kære Søren - og det er ikke hverdag, jeg siger kære til en mand. Du kan godt gøre dig bred, for du har en stor del af æren for havnens fremgang, som den ser ud i dag og som ser ud til at fortsætte, sagde Børge Larsen.