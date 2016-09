Skraldemænd nedlægger arbejdet

Skraldemændene i Halsnæs Kommune har onsdag nedlagt arbejdet. Endnu er det dog ikke blevet nødvendigt for adm. direktør i Halsnæs Forsyning, Jan Andersen, at hoppe på skraldevognen selv. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Halsnæs - 14. september 2016 kl. 09:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Skraldemændene i Halsnæs Kommune har onsdag morgen valgt at nedlægge arbejdet. De er efter alt at dømme utilfredse med lokale forhandlinger om nye løn- og arbejdsforhold på området.

- Vi er i dag blevet informeret om en arbejdsnedlæggelse blandt skraldemændene. Vi kender ikke den præcise argumentation for nedlæggelsen, men vi er i gang med en forhandling om ændringer af vores systemer, og de reagerer i dag som et led i den forhandling, formoder jeg, siger Jan Andersen, adm. direktør for Halsnæs Forsyning.

- Den erfaring, vi har, er, at arbejdsnedlæggelse er et værktøj i en forhandling, men at man bruger det med omtanke.

Halsnæs Forsyning er i gang med at ændre deres systemer, så hver enkelt kunde får flere muligheder. Jan Andersen kalde det at »kunderette« og individualisere«. Det betyder for eksempel, at folk kan vælge om de vil have vintertømt skraldespanden i deres sommerhus, eller ekstratømt om sommeren.

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, får det betydning for den enkelte skraldemands løn. Deres løn afhænger af, hvor mange skraldespande de tømmer. Brutalt sagt betyder færre skraldespande mindre i løn, siger Jan Andersen.

Halsnæs Forsyning ved endnu ikke, hvor længe skraldemændene har tænkt sig at nedlægge arbejdet. Det gør forsyningen klart i en mail til deres kunder.

Jan Andersen forventer, at situationen er klaret, før den manglende skraldeafhentning bliver et kritisk problem og regner med, at der er dialog mellem Dansk Industri og 3F.

Indtil videre ser han dog ikke arbejdsnedlæggelsen som anderledes end, »hvis der er isslag, og vi ikke kan tømme en enkelt dag«.

- Vi antager ikke, at det bliver et problem, og uanset varigheden af arbejdsnedlæggelsen, skal vi nok sørge for, at folk får taget deres affald, inden det bliver kritisk, siger Jan Andersen.

Det har ikke været muligt endnu at få en kommentar fra skraldemændene eller deres tillidsmand.