Skraldemænd afbryder strejke

Halsnæs - 19. september 2016 kl. 09:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden onsdag morgen har skraldebilerne i Halsnæs Kommune holdt slukket og parkeret, men nu er de på vejene igen. Efter fem dages overenskomststridig arbejdsnedlæggelse har skraldemændene valgt at genoptage arbejdet efter at have holdt møde mandag morgen.

- Mine kollegaer mener, at de har sendt et signal til cheferne nu. Men man kommer ikke videre, uden at der er forhandling, og der bliver ikke forhandlet under en strejke. Derfor går vi nu forsyningen i møde for at forhandle, siger Bendt Christiansen, tillidsrepræsentant for skraldemændene.

Det er en ny aftale om løn- og arbejdsforhold, der fik skraldemændene i Halsnæs til for første gang i historien at strejke. Bendt Christiansen er lettet over, at hans kollegaer er tilbage i arbejde og optimistisk omkring at lande en fornuftig aftale.

- Vi er ved at finde en dato, hvor vi kan forhandle videre. Vi møder op med nogle ting, vi gerne vil have opfyldt. Blandt andet mangler vi at få af vide, præcis hvordan vores arbejdsopgaver kommer til at se ud. De skal være klarere defineret, for hvis ikke de er 100 procent på plads, får vi svært ved at aftale løn, siger Bendt Christiansen.

Det vækker glæde i Halsnæs Forsyning, at skraldemændene igen er at finde på vejene.

- Vi fik af vide her til morgen, at de genoptager arbejdet, og det er vi meget glade for. Endnu mere positivt er det, at de har spurgt, om vi skal sætte os ned og genoptage vores snak. Det gør vi rigtig gerne, siger Jan Andersen, adm. direktør i Halsnæs Forsyning.

- Vi er stadig nysgerrige på de egentlige årsager til arbejdsnedlæggelsen, som sandsynligvis var en protest til vores forslag, men vi ser gerne, at der nu kommer elementer på bordet, som vi kan forhandle om.