Borgmester Steen Hasselriis havde taget borgmesterkæden på i dagens anledning og klippede det blå bånd over som symbolsk handling for åbningen af Skolen ved Havet på adressen Lyngbakken 16 i Lynæs. Foto: Niels J. Larsen

Skolen ved Havet er et mirakel

Glæden var stor hos skoleleder for Skolen ved Havet Charlotte Hertel Kristiansen, da hun tirsdag holdt takketale til de mange, der har bakket op om projektet om en ny privatskole i Hundested efter at tankerne blev født for lidt over et år siden.