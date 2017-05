Melby Skole kommer igen til at hedde Melby Skole, mens Frederiksværk Skole bliver navnet på Enghave-matriklen efter tidligere også at have omfattet Melby og Vinderød.

Skoledeling skal i høring

Halsnæs - 23. maj 2017 kl. 14:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet skal på sit møde den 30. maj konfirmere en lang række punkter på skoleområdet, der er en konsekvens af det brede forlig, der er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Forslaget om at dele den nuværende Frederiksværk Skole med afdelingerne Enghave og Melby i to selvstændige skoler kræver dog efter lovgivningen en høringsfase. Skolestrukturændringen sendes i offentlig høring fra den 31. maj til den 31. juli for så at kunne opnå endelig politisk behandling i byrådet den 12. september.

Selvstændiggørelsen af Melby Skole har særligt været et ønske fra Socialdemokratiet, og det har nu udsigt til at blive en realitet efter det lange forløb omkring skoleområdet, der blev sat igang i oktober 2016 af borgmester Steen Hasselriis (V), som da erklærede sig parat til at sætte »alt i spil undtagen fagligheden« for at sikre en bred enighed om folkeskolen.

Udvalget for Skole, Familie og Børn behandlede i sidste uge indstillingen om høringsforslag om deling af Frederiksværk Skole i to med navnene Melby og Frederiksværk Skole. Anja Rosengreen stillede forslag om at skolerne selv kunne beslutte det fremtidige navn, men det fik hun ikke opbakning til.

Delingen af skolen i to får effekt fra skoleåret 2018/19, hvis det vedtages endeligt til september. Delingen har omkostninger til særligt oprettelse af flere klasser. Derudover udgifter til adminstration, medarbejderudvalg, skolebestyrelser og skoleleder m.v. Det er skønnet at delingen fra 2019 vil øge omkostningerne med knap to mio. kr. og frem mod 2027 stige til seks mio. kr. om året.