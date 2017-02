Skole skal finde 2,5 millioner

Hundested Skole må ændre budgettet for at undgå et underskud på 2,5 mio. kr. Foto: Niels J. Larsen

25. februar 2017 Af Niels Jørgen Larsen

- Hvis vi ikke gør noget, står vi med et overforbrug på 2,5 mio. kr. Planlægger vi anderledes, har vi en ordentlig økonomi og kommer ud i nul.

Sådan siger den ny skoleleder på Hundested Skole Malene Nyenstad til Frederiksborg Amts Avis om den ny økonomiske plan, hun har været nødt til at lægge for skolen, der ellers ville komme ud af kalenderåret 2017 med et underskud på 2,5 mio. kr. I skolelederens plan undgår man afskedigelser, hvad hun netop har kunne fortælle medarbejderne, men der bliver færre ansatte, da nogle stillinger ikke bliver genbesat.

Endnu kan Malene Nyenstad ikke sige hvor mange det kommer til at dreje sig om. Bl.a. kan medarbejdere vælge at gå på pension i løbet år året.

- De som stopper bliver ikke genbesat, så vi bliver færre hænder, men det er også sådan at fire 9.klasser går ud til sommer, mens der kun kommer to 0.klasser ind, så medarbejderne skal ikke løbe stærkere og arbejde vildere, siger hun.

En af årsagerne til at der er udsigt til et stort underskud, hvis ikke budgettet justeres, er at man har haft et stort sygefravær på op imod 10 procent.

At det er så galt fat med Hundested skoles økonomi både overrasker og bekymrer formand for Halsnæs Lærerkreds Michael Bie Andersen, der blev orienteret om problemerne første gang lige før vinterferien.

- Det kommer som en stor overraskelse, at man pludselig melder så store ændringer ud efter at vi har fået at vide, at der var styr på økonomien. Det positive er, at man ikke skal ud i en prikkerunde, da der ikke sker afskedigelser, som det ser ud til, men at man løser det ved naturlig afgang, siger han.

