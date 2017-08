Se billedserie Sådan så vandtårnet til krudtværket ud. Ønsket er at opføre et udsigtstårn i samme stil.

Send til din ven. X Artiklen: Sidste frist for støtte til historisk vandtårn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste frist for støtte til historisk vandtårn

Halsnæs - 02. august 2017 kl. 09:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag 3. august kl.12.00 er sidste frist for at give støtte til projekter i næste runde af Realdania-kampagnen Underværker, der hjælper ildsjæle med at realisere deres drømme.

To lokale projekter er med i puljen og begge har allerede sikret sig de nødvendige 200 »likes« fra borgere til at komme i betragtning til næste fase, hvor et bedømmelsesudvalg ser nærmere på projekterne.

Det er som omtalt i sidste uge renoveringen af Hundested Kino, der er over 330 »likes«, og projektet om det tidligere vandtårn i Krudtværksområdet i Frederiksværk, som avisen omtalte i det tidlige forår og som har opnået over 240 positive tilkendelgivelser.

I 1916 blev der opført et vandtårn på Krudtværksområdet. Vandtårnet blev revet ned i starten af 1950'erne. Det ønsker en gruppe ildsjæle at genopføre for at anvende det som udsigtstårn.

»Vi sigter efter at genopføre en så tro kopi som muligt af tårnets udvendige arkitektur. Indvendigt skal en vindeltrappe, med et par hvileplatforme undervejs, føre op til udsigtsplatformen, der er overdækket af et spidst tag som på det oprindelige tårn. Herfra vil der være en fantastisk udsigt over hele området og byen,« hedder det om projektet, der er beregnet til at koste et par millioner kr., hvor man håber at få det halve via Underværker.

Efter planen fra Tårngruppen skal udsigtstårnet være 17 meter højt med en indvendig trappe og udsigtsvinduer i toppen. Man tænker at placere det tæt ved det oprindelige tårn på den lille græsplæne bag Bomuldstørreriet.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.