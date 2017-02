Send til din ven. X Artiklen: Sgu-sgu manden er løs i Halsnæs byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sgu-sgu manden er løs i Halsnæs byråd

Halsnæs - 09. februar 2017 kl. 09:51 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Må man sige sgu i byrådet?

Ikke i Halsnæs i hvert fald.

Borgmester Steen Hasselriis (V) måtte igen ved det seneste byrådsmøde løfte pegefingeren mod Lisbet Møller, Enhedslisten.

- Jeg er blevet irettesat og afbrudt ialt tre gange midt i en tale på byrådsmøder, siger Lisbet Møller, der efter seneste irettesættelse smed hændelsen på sin facebookprofil - hvor det høstede en lang række kommentarer blandt andet fra byrådets medlemmer.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På facebook spænder kommentarerne fra »Alle siger sgu da sgu«, til at Lisbet Møller bør være en rollemodel. Nogen i debattråden truer med sgu-sgumanden.

- Jeg svarede på byrådsmødet, at jeg skulle prøve at undgå det, men det er en del af mit sprog. Jeg er skidesur over, han gør det, han er tit efter mig. Det er lidt magtmisbrug, han skulle gemme sine skæld-ud, til der virkelig er grund til det. Jeg kan jo ikke lave mig selv om.

Byrådsmedlemmet anfører, at for hende er et sgu ikke nogen ed.

- Jeg synes jo ikke, det er at bande at sige sgu. Jeg bruger det typisk som en understregning - når man er vokset op i det indre København, så taler man sådan.

Borgmesteren leder møde

At sgu ikke er et bandeord har byrådsmedlemmet forsåvidt ret i.

I 2011 i forbindelse med udgivelse af en ny »Grammatik over det danske sprog«, slog sprogprofessor Lars Heltoft fast, at sgu (der oprindeligt var »Så Gud«) er blevet et fredeligt ord og at betragte på linje med små indskudsord som »skam« og »jo«.

Borgmester Steen Hasselriis er af en anden opfattelse:

- Jeg vurderer sgu som et bandeord. Mig bekendt er det et bandeord, og jeg ønsker, at man taler ordentligt. Jeg leder mødet og bestemmer i byrådssalen. Jeg har tjekket med andre borgmestre, og de stopper også folk, der bander.

På byrådsmødet blev dele af oppositionen i øvrigt af Thomas Møller Nielsen (V), sammenlignet med Nordkoreanere - borgmester Steen Hasselriis ønsker ikke at kommentere, om det er mere acceptabel mødesprogbrug end »sgu«.

Værdig vis

Der er ingen faste regler for brug af eder hos politikere - hverken fra Folketingets talerstol eller i byrådssalen. Men lederen af et møde, i dette tilfælde borgmesteren, skal sørge for, at mødet afvikles på værdig vís.