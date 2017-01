Et fodgængerstrøg ad Nordre Beddingsvej, mere trafik ad Læssevej og p-pladser på Mellemrummet og på Skansevej (udenfor kortet) er analysens trafikale bud på at skabe sammenhæng i Hundested. Foto: ViaTafiks trafikale analyse / Halsnæs Kommune

Seks millioner kan bringe by og havn tættere sammen

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 12:48 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Et nyt fodgængerstrøg, mere trafik ned ad Læssevejen og nye parkeringspladser på Mellemrummet og ved stranden. Sådan lyder de tre topprioriteter i en trafikal analyse fra ViaTrafik, som skal forbedre sammenhængen mellem Hundesteds havn og by. I alt løber forslagene op i 5-6 mio. kroner.

Den mest drastiske idé er at gøre Nordre Beddingsvej til fodgængerstrøg ved at lukke for trafik på stykket mellem havnen og Strandvejen. I stedet bør der sættes isbod, souvenirbutik, skiftende udstillinger og ugentlige loppemarkeder for at gøre det til fodgængernes primære forbindelse mellem by og havn.

»Derved kan der skabes en attraktiv fodgængerforbindelse, der løber langs den sydlige side af havnebassinet og fortsætter i et sammenhængende forløb videre ad Nordre Beddingsvej til Nørregade«, skriver ViaTrafik i den trafikale analyse.

ViaTrafik har gennemført en omfattende kortlægning af de trafikale forhold ved hjælp af trafik- og parkeringstællinger, besigtigelser af de trafikale forhold både før og i sommerferien og interview med Christian Warrer, formand for Hundested Erhverv, Søren Brink, havnefoged i Hundested Havn og Søren Würtz, kommunens projektleder for projektet vedrørende forskønnelse af Nørregade.

De mange input fører til en konklusion om, at Strandvejen i øjeblikket fungerer som en barriere mellem handelslivet i Nørregade og havnens liv. For at ændre på det, foreslår analysen, at en del af trafikken på Strandvejen bør ledes ned ad Læssevejen i stedet.

Den sidste trafikale udfordring er parkeringspladser. Hvis den offentligt tilgængelige parkering på havnen nord for Amtsvejen nedlægges og erstattes af boligbyggeri, som Hundested Havn har planer om, vil der i følge analysen ikke være tilstrækkelig parkeringskapacitet til at håndtere sommertrafikken.

Der bør derfor etableres parkeringspladser og står det til ViaTrafik bør det ske på Skansevej - ved at forøge den eksisterende parkeringsplads - og på den nordlige del af Mellemrummet, hvor det skønnes, at der kan blive plads til cirka 125 biler.

Etableringen af parkeringspladser bliver samlet vurderet til at koste mellem tre og fire millioner kroner.

I følge ViaTrafik kan de tre forslag føres ud i livet med »relativt få fysiske justeringer« og give en bedre sammenhæng mellem by og havn og bedre adgang til bymidten. Analysen giver dog også et fingerpeg om, at der bør satset på andet end trafikale løsninger, hvis den bedste effekt skal opnås.

»(...) tiltag så som parkeringshenvisning, bykort og vejvisning til udvalgte attraktioner være "lavt hængende frugter" i forhold til at understøtte et bedre trafikalt flow i byen«, skriver ViaTrafik i sin analyse.

Tidligere har det været på tale at vende ensretningen i Nørregade, men det fraråder analysen. »Af hensyn til bymiljøet i Nørregade og i forhold til sammenhængen mellem by og havn vil det være mere optimalt, at der flyttes trafik fra Strandvejen til Læssevejen, således at barriereeffekten på Strandvejen ikke flyttes til Nørregade«.

Også Strandvejen bør bibeholdes uden væsentlige ændringer, mens Fjordvej afvises som egnet til tung trafik.

Administrationen i Halsnæs Kommune vil drøfte rapporten med Hundested Erhverv og herefter vende tilbage til udvalget med konkrete forslag til forbedringer i bymidten.