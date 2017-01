Se billedserie De seks farvede poser, som affaldet skal sorteres i, ryger i samme skraldespand. Herefter kan et anlæg sortere poserne hver for sig ved hjælp af lasere og vippearme. Foto: Halsnæs Forsyning

Seks farvede poser skal løse udfordring med affald

Halsnæs - 14. januar 2017 kl. 12:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en sand farveeksplosion at smide skrald ud for 300 husstande i Halsnæs Kommune. Fra foråret bliver de en del af et nyt affaldsprojekt, hvor borgerne skal sortere deres affald i seks forskellige farvede poser ud fra, hvilken type affald der er tale om. Poserne samles i samme spand og hentes af skraldebilen, hvorefter sorteringsanlægget ved hjælp af optiske lasere kan registrere og adskille de forskellige farvede poser.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forsøgsprojektet er blevet muligt ved hjælp af 650.000 kroner fra Miljøstyrelsens kommunepulje. I alt har 13 projekter fået otte mio. kroner i støtte gennem Miljøstyrelsens kommunepulje, som skal få danskerne til at genanvende mere affald.

Graden af genanvendelse af husholdningsaffaldet forventes at kunne blive over 50% i Halsnæs ved indførelse af posesortering.

- Kommunerne har været gode til at tænke i nye affaldsløsninger, så vi kan få indsamlet og udnyttet de ressourcer, som borgernes affald gemmer på. Med kommunepuljen har de fået muligheden for at rulle nye affaldsløsninger ud, som bidrager til en større genanvendelse, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp.

I torsdags holdt repræsentanter fra Halsnæs Forsyning, Halsnæs Kommune og samarbejdspartnere første møde om projektet. Næste punkt bliver at udvælge et par områder, hvor forsøget skal gennemføres.

- Der er tre områder i spil, som kan blive involveret. Det drejer sig om cirka 300 husstande, hvor vi samler affaldet separat og laver interviews før, under og efter projektet med de borgere, som bor i området, siger Jacob Kaae Lind Nordqvist, affaldschef i Halsnæs Forsyning.

Det drejer sig om cirka 100 husstande enfamiliehuse i Dybendal, cirka 100 husstande i etageboliger i Magleblik og cirka 100 sommerhuse mellem Hal Strand og Hyllingebjerg.

Første skridt mod farvesortering af affaldet blev taget i 2015. Her fik Halsnæs Kommune i samarbejde med nabokommunerne Gribskov og Frederikssund en halv million kroner til at undersøge, om optisk posesortering rent teoretisk kunne være en løsning.

- Behovet for at undersøge det her kommer af, at Frederikssund, Gribskov og Halsnæs har rigtig mange sommerhuse. Der er mange menneske i korte perioder, og det er en udfordring at få folk til at sortere affaldet. Derfor er det interessant for os at finde ud af, hvordan man smartest og nemmest kan få folk til at sortere affald i de områder, siger affaldschefen.

2015-projektet, tidligere erfaringer og lignende undersøgelser har vist, at der er potentiale for en løsning i Halsnæs. »En god løsning«, gør Jacob Kaae Lind Nordqvist det klart.

- Den ene del er, at man kan få mere affald ud til genanvendelse i stedet for at fyre det af i ovnen. Den anden del er, at der rent økonomisk er et potentiale i det her. Et anlæg og indsamlingssystem, hvor man indsamler affaldet i en enkelt beholder og så bygger et anlæg, der kan sortere poserne efter farve i seks affaldsfraktioner, vil med stor sandsynlighed ikke blive dyrere end det nuværende indsamlingssystem. Det betyder, at for samme pris, kan vi sandsynligvis få meget mere affald til genanvendelse, end vi gør i dag.

- Forsøget her skal blandt andet vise, om det kan betale sig at lave et sorteringsanlæg her. Det teoretiske projekt i 2015 var fase 1. Fase to er det praktiske forsøg, hvor vi prøver det af og evaluerer det. Når de to projekter er gennemført nærmer vi os et beslutningsgrundlag.