Se havnens projekt: Drømmer om promenade og højhus

Halsnæs - 13. maj 2017 kl. 06:47 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

En mand nyder solens stråler fra sin altan med udsigt mod havnebassinet. Under ham trasker folk langs havnepromenaden, mens en gruppe unge har slået sig ned på en opholdstrappe, der fører ned til vandet. To vandcykler vugger stille hen ad vandet langs promenaden. Det idylliske scenarie beskriver et af mange billeder i det projekt, som Hundested Havn I/S ønsker at gennemføre på Nordhavnen i Hundested.

Kernen i projektet er ni bygninger fordelt på to boligkarréer og et højhus på 25 meter. Under byggeriet skal være parkeringspladser, mens havnepromenade, cafeer og butikker skal blende ind i havnemiljøet. Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i skitsen til projektet, som havnen den 2. marts afleverede til Halsnæs Kommune, og som stadig kan nå at blive justeret i henhold til kommunalplan og fremtidig lokalplan for området.

- Vi havde en vi klar forventning om, at vi kunne komme og fremlægge projektet og forklare bevæggrunde for et fagudvalg eller byråd. Det vil vi gerne hurtigst muligt, inden folk danner deres mening om det på forkert grundlag, siger Søren Brink, havnefoged i Hundested Havn I/S til Frederiksborg Amts Avis.

Det er arkitektfirmaet Holscher Nordberg, som har udformet projektskitsen for Hundested Havn, hvor det samlede byggeareal bliver opgjort til 11.450 kvadratmeter. Af projektet fremgår det, at bebyggelsen primært skal indeholde boliger, men at havnen også ser mulighed for butikker, cafeer og restauranter i nogle af de mange kvadratmeter.

Projektet har skelet til de nuværende bygninger på havnen i valget af materialer, på de primære vindretninger i forhold til at anlægge lukkede gårde og på det udsyn, som møder gæster og borgere, når de kommer fra både vand- og landside.

Det er mundet ud i ni bygninger med forskellige højder, hældninger og materialer, som skal gøre, at området opleves forskelligt alt efter, hvor i havnen, byen eller på havet man betragter det fra. Bygningerne er mellem 3,5 til 25 meter høje og vil blive tilpasset det eksisterende havnemiljø ved at bruge materialer, der har slægtskab på havnen. Bygninger er således tænkt opført i mørke og lyse metalplader samt malet og naturlig træ.

- Det passer godt til havnen, og det er her, vi har taget udgangspunkt. Tingene skal spille sammen, siger Søren Brink og uddyber tankerne bag projektet.

- Der er brugt rigtig meget tid på at lægge byggeklodserne helt bestemt i forhold til vind og vejr. Samtidig bliver facaderne lavet, så vind kan gå igennem og bliver spredt på bagsiden, så man får læ-områder uden tunneleffekt, siger Søren Brink.

- Samtidig har vi taget højde for vandstandsstigninger, der følger de mange storme, ved at hæve hele byggeriet. I den i den forbindelse er der lavet en genialitet, hvis du spørger mig, ved at udnytte den højere sokkel til at lave parkering under gårdmiljøet.

