Se billedserie Kim Jezus - på harmonika i Zyde And Company. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Tre dage med musik i parken

Halsnæs - 23. juli 2017 kl. 18:16 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alting har en begyndelse. Således også den idé, at Liseleje bør have en jazzfestival, når nu andre byer kan have deres musikfestivaler, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Idéen om en jazzfestival blev fostret i Liseleje Borgerforening, og denne weekend kunne flere hundreder mennesker samles i Parken i det skarpe hjørne i Liseleje over tre dage for at høre jazz og anden festlig musik.

- Det er dejligt, at så mange mennesker bakker os op. Her har konstant været mange mennesker på pladsen, lyder det fra borgerforeningens formand Conni Juhl, mens det københavnske orkester Zyde And Company spiller dansemusik som en munter blanding af creolerjazz, blues og rock. De fleste vælger dog at blive siddende på bænkene og ved bordene i parken.

- Vi synes, der er behov for flere arrangementer, der kan samle folk i Liseleje. Derfor søgte vi Halsnæs Kommune om at få støtte fra en kulturpulje. Vi fik 50.000 kroner, hvoraf vi bruger 30.000 til festivalen. Det kan dog ikke dække alle udgifterne, fordi vi har beslutte ikke at opkræve entré: Vi spæder med glæde selv noget til, fordi vi synes, at byen bør have en festival. Vi ved endnu ikke, om vi kan få råd til det igen næste år, siger Conni Juhl.

De øvrige 20.000 kroner, som foreningen har fået fra kommunen, er blandt andet brugt til en fiskeskole og Store Badedag. Resten bruges til en Tappenstreg med deltagelse af flere tambourkorps under byfesten White Night, som i år holdes fredag 18. august, skriver Frederiksborg Amts Avis.