Se billedserie 20-årige Mathias Mogenstein Schwartz fra Frederiksværk vandt sidste uge DM i Skills for brolæggere. Foto: Per Daugaard

Se billederne: Mathias greb om stenene sikrede titel

Halsnæs - 01. februar 2017 kl. 14:30 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det kommer til at lægge brosten, er der ingen bedre lærling i Danmark end 20-årige Mathias Mogenstein Schwartz fra Frederiksværk. Sammen med sin makker Marco Jensen fra Tappernøje vandt han i sidste uge DM i Skills inden for sit felt.

- Det er dejligt. Det er altid rart at bevise, hvad man kan og gøre det godt, Mathias Mogenstein Schwartz til Frederiksborg Amts Avis.

Dysten ved DM i Skills stod på over to dage i Gigantium i Aalborg. Her dystede mere end 300 lærlinge og elever inden for 40 forskellige konkurrencefag

Mathias og Marco tjekkede ind onsdag og gik i gang med en 21 timers opgave torsdag.

Prøven gik ud på at lave en cirkel formet som et skildpaddeskjold med en stjerne i midten. Undervejs skal der bruges tre forskellige slags sten. En god udfordring i følge DM-vinderen.

- Der var meget afsætning af snore og højder involveret. Det krævede, at vi var hurtige til at sætte til, så vi havde god tid til at støde stenene, siger Mathias Mogenstein Schwartz.

Han går til daglig på Next Uddannelse i København, som har én af landets to brolæggeruddannelser. Og det var med visse forventninger, at den lokale brolægger tog til konkurrencen.

- Vi blevet tæsket igennem af vores lærere i de her opgaver, inden vi tog af sted. De har haft tre hold derovre, som har vundet allesammen. Så vi tog over for at vinde. Ellers kunne vi lige så godt lade være at tage af sted, siger Mathias Mogenstein Schwartz

- Vi har bare mere klasse på vores skole, og min makker og mig gjorde det bare godt.

I hverdagen er det for PP Brolægning i Roskilde, han griber om stenene. Her er Mathias i lære.

- Mester var sku' meget stolt over præstationen, lyder det med tilfredshed fra den unge brolægger.

Han stiftede første gang bekendtskab med arbejdet i skolepraktik i 9.klasse hos et firma i Frederiksværk. Siden har han hængt ved.

I dag er han glad for at være en del af PP Brolægning og vil gerne forsætte der. Men først venter en svendeprøve, når Mathias til marts er færdiguddannet.

- Det her var nærmest en slags forprøve til svendeprøven. Det er samme type opgave og samme tidsrum, vi har. Men der vil nok være nerver på alligevel, selvom vi har gjort det godt før, siger han.

På torsdag er vinderne fra Next Uddannelse inviteret ind på Københavns Rådhus,hvor overborgmester Frank Jensen(S) overrækker medaljer.