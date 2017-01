Se billedserie Kagebordet taler sit tydelige sprog. Det er de røde fra Socialdemokratiet i Halsnæs, der fejrer 120 års fødselsdag. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Lokale socialdemokrater fylder 120 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Lokale socialdemokrater fylder 120 år

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 04:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»I dens Folder er Fremtiden gemt«. Sidste linje i »Naar jeg ser et rødt Flag smælde« bølger mellem væggene i 3F's lokaler i Frederiksværk søndag eftermiddag. Socialdemokratiet i Halsnæs fylder 120 år, og mens medlemmer synger partiideologisk fødselsdagssang, hænger fem røde faner - alle over 100 år gamle - og giver Oskar Hansens sang mening. De har været med fra en tid, hvor arbejderne kæmpede med lange arbejdsdage, dårligere løn og svære vilkår. En tid, hvor løsningen for mange blev Socialdemokratiet stiftelse i 1871 - en politisk bevægelse, som 25 år senere nåede Halsnæs.

Den socialdemokratiske forening for Frederiksværk og Omegn bliv stiftet den 22. januar 1897 under parolen frihed, lighed og broderskab.

Fanerne - og deres folder - har næsten været med lige siden.

Af partiets historiebøger fremgår det, at Møller Svend Petersen var den lokale partiforenings første formand og arrangerede partiets første udflugt - en sejltur til Lynæs, som nær var gået galt.

- De er jo alle købmænd i Lynæs på nær få, så vi var ikke velkomne, citerer Lonni Lorentzen fra protokollerne.

Hun er nutidens Svend Petersen - nutidens formand for partiforeningen.

- På den måde deler jeg lidt skæbne med Svend Pedersen, men heldigvis er der også socialdemokrater i Lynæs i dag, siger hun.

Den 120 års fødselsdag rummer både historie og fremtidshåb.

Tilbageblikket fortæller om en tid, hvor Frederiksværk var et lille samfund med godt 1800 indbyggere. Jernbaneforbindelsen fra Hillerød nåede sit mål i Hundested, hvor havnen også blev etableret.

Historien viser også, at det tog 32 år for partiet at vokse sig ud af de politiske skygger. I 1929 vandt Socialdemokratiet for første gang flertallet i byrådet, og Lave Bram blev den første borgmester

- I de gamle protokoller står der, at man vedtog at afholde en festlig sammenkomst med kagebord, kaffe og dans. Ligesom i dag.

- Det blev også foreslået at rette henvendelse til Stauning. Om han kom ved jeg ikke, men måske han kigger med i dag, siger Helle Lunderød fra talerstolen.

Fra den historiske første borgmester til den nutidige borgmesterkandidat, passerer man fem socialdemokratiske borgmestre i Frederiksværk og tre ditto i Hundested.

- Vi har næsten holdt borgmesterposten, siden vi første gang fik den. Det har kun været afbrudt af korte perioder med vikarer. Og jeg er sikker på, at Steffen Jensen bliver den næste borgmester, siger Lonni Lorentzen - en bemærkning.

Fremtidshåbet, manden med guitaren og ham, der både synger for og går forrest for Socialdemokraterne får herefter ordet.

Det bruger han til at ridse forskellen op på at ville velfærd og lighed for alle og på at ville give de velstillede mere. Og så kalder han til kamp, som arbejderne for 120 år siden.

- Så tag min hånd og gå med til det kommende valg og en lysere tid, siger Steffen Jensen.

Mellem fanernes historiske folder gennem sig også flere anekdoter om Anker Jørgensen.

Mens han var statsminister rundede partiforeningen også et skarpt hjørne, og selvom det var midt i travle valgtider, tog Anker Jørgensen sig tid til at kigge forbi og holde en brandtale om tryghed, lighed for alle og beskæftigelse, hvis man skal tro Helle Lunderød. Siden blev han æresmedlem i partiforeningen ved 100 års jubilæet og overraskede alt og alle, da han kom tøffende ind med toget og deltog i 110-års jubilæet.

Ved dagens fejring er der intet islæt fra Folktetinget. Det tætteste man kommer er en mand, som meget gerne vil derind, folketingskandidat Rasmus Stoklund.

- Socialdemokratiet spiller en central rolle i Halsnæs i udviklingen af kommunen, de lokale foreninger og de initiativer, som sikrer fællesskabet. Næste store mål er at sikre borgmesterkontoret tilbage ved at vise, at vi står for tryghed og velfærd - ikke bevidstløse privatiseringer, siger Rasmus Stoklund og drysser en omgang valgkamp udover fødselsdagskagen.