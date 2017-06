Se billedserie Ida Agertoft Brønnum og Nikolaj Petersen kom først i mål. Foto: Karl Erik Frederiksen

Se billederne: 135 løb for hospitalsklovnene

Halsnæs - 24. juni 2017

Ida Agertoft Brønnum på syv år og Nikolaj Petersen på ni var de to første løbere, der kom i mål lørdag midt på dagen, da Ølsted Idrætsforening afviklede et familie-motionsløb i den gamle grusgrav i Ølsted.

Det var dog ikke så meget et løb, hvor det gjaldt om at komme først i mål, men hvor hovedformålet var at støtte Danske Hospitalsklovne. Det meste af deltagergebyret på 60 kroner samt overskuddet ved salg af diverse forfriskninger går nemlig til hospitalsklovnene, som underholder indlagte børn på landets hospitaler.

Det er tredje gang, at idrætsforeningen afvikler et klovneløb. Første gang var der 180 deltagere, sidste år var der 120, og i år, hvor det også regnede det meste af formiddagen, blev der solgt 135 deltagerbeviser.

- Vi arrangerer løbet for at støtte en god sag - og fordi der skal ske noget, som kan samle alle aldersklasser i Ølsted. Selv om banen er meget kuperet, er den ikke mere krævende end, at man skal kunne gennemføre den med en barnevogn, siger Mads Vergo fra idrætsfreningens evntafdeling.

Ruten var på 1,2 kilometer. Deltagerne blev sendt af sted af de to hospitalsklovne Ludo Brik og Nolan, som også stod klar i målfelktet for at hænge en guldmedalje om halsen på alle deltagere.

Ludo Brik, som uden klovnekostume hedder Mette Brich, er den mest erfarne af de to klovne. Hun er nemlig i øjeblikket mester og praktikvejleder for Nolan, der i øjeblikket er ved at gennemføre uddannelsen til hospitalsklovn.

- Det er skam en rigtig uddannelse, som tager 1 1/2 år med undervisning og øvelser med mere erfarne klovne, samt bagefter en praktikperiode hos to klovnemestre, siger Nolan, der også hedder Thomas Cenius,.

- Jeg er lidt arveligt belastet, fordi min mor har været klovn i 15 år. Jeg har ellers altid været en kunstner, der levede af at lave smykker, men nu har jeg besluttet mig for at arbejde som klovn på fuld tid. Det er jo en herlig måde at formidle sin kunst på. De børn, som trænger til opmuntring, står jo lige over for en, så man straks mærker deres respons, siger han.

Både han og Ludo Brik arbejder fast som klovn på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Ludo Brik underholder desuden børnene på Sjællands Universitetshospital i Roskilde samt Sankt Lukas Stiftelsens Børnehospice.