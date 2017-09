Se billeder og video: Nørder samles til dunk-dunk, røg og dieselos

Se billedserie De gamle motorer vækkede minder om en dunkende lyd og en diesellugt, som er en sjældenhed i nutidens havnemiljøer. Foto: Allan Nørregaard.

Halsnæs - 03. september 2017 kl. 14:29 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere tusinde mennesker på havnen i Hundested, da nørderne samledes omkring byens berømte motorer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er jo ikke én af de familier, der bor eller har boet i Hundested, som ikke havde en eller anden tilknytning til Hundested Motorfabrik. Enten arbejdede de eller andre familiemedlemmer der, eller også kom de i havnen, hvor motorerne kunne høres hver dag. Det er vel en af forklaringerne på, at der er så mange på havnen her i weekenden, siger Poul Erik Jensen til avisen.

Mere end nogen anden kender han historien om de kendte motorer, som for få år siden sendte dunk-dunk lyde og røgringe i luften fra fiskerihavne over hele verden. I weekenden sad publikum tæt ved havnens udskænkningssteder og lyttede andægtigt til den lyd, som vækkede minder hos dem, mens de også kunne sniffe ind af en dieselos. som også er forsvundet fra miljøet.

- Jeg blev glad og rørt, da det blev foreslået at holde et træf for Hundestedmotoren, siger Poul Erik Jensen, der begyndte på fabrikken som arbejdsdreng i 1951 og sluttede sin indsats for fabrikken som bestyrelsesformand i 1998, hvor produktionen blev lagt om til kun at lave propeller.

- Vi nåede at producere 2500 motorer, men oliekrisen gjorde det nødvendigt at udvikle os.. Kunderne begyndte at købe motorer, der ikke brugte så meget brændstof. Derfor lagde vi produktionen om, så vi i stedet kunne levere propellerne til de andre motorer, siger Poul Erik Jensen.

Allerede lørdag kunne koordinatoren af Hundested Motor Træf - »Verdens første træf for fartøjer med Hundested motorer« - anslå antallet af besøgende i træfområdet til mere end 2000. De fleste mennesker betragtede de ti tilmeldte fartøjer eller de tre opstillede Hundestedmotorer, som stod og tøffede og sendte røgringe i vejret.

To af motorerne, der tilhører Dansk Motor- & Maskinsamling i Grenaa, blev passet af Per Rømer fra Hundested. Han har ikke noget i mod at blive betegnet som en nørd, når det gælder gamle disel- eller semidieselmotorer. Han kom i lære på fabrikken i 1979 og stoppede i 2005.

- Nu arbejder jeg som frivillig med motorerne. Jeg tager til Grenaa hver gang de har problemer med at renovere en af de gamle motorer, siger han.

10 fartøjer deltog i træffet. Mange kikkede en ekstra gang på den 10,7 meter lange og åbne bundgarnsjolle Hans fra Oslo, der havde sejlet i alt 299 sømil for at nå frem. Det imponerende i den bedrift er ikke antallet af sømil, men at besætningen har taget den langer tur i en åben jolle uden mandskabsrum eller lignende, sagde Per Makwarth, inden han kunne forære skipperen Kjetil Dahl en tønde olie som belønning for at have sejlet den lange vej. Samme påskønnelse fik skipperen Frede Urup, fordi han og den rundgattede kutter Sofie Mathilde fra Lemvig havde sejlet i alt 167 sømil for at deltage.

Fra lokalområdet deltog en kutter fra Hundested og to fra Gilleleje. De øvrige deltagere kommer fra Aarhus, Fur, Hjarbæk, Ebeltoft og Holbæk.

Driftssikre Bådene dystede lørdag i pålideligheds sejlads. De skulle alle sendes ud på to sejladser til en bøje cirka en sømil fra land. Vinderen blev den båd, som på anden sejlads kom tættest på den tid, den brugte til første sejlads.

Flere motornørder tog det som et bevis på de cirka 4 tons tunge motorers driftssikkerhed, at den største forskel mellem første og anden sejlads blev målt til kun 58 sekunder. Vinderen blev kutteren Martha fra Limfjordsøen Fur, der på anden sejlads kom i mål med en forskel på tre sekunder i forhold til første sejlads. Skipperen Finn Staugaard blev belønnet med et maleri lavet af Jytte Rask forestillende kutteren Ruth fra 1928. Kutteren er legendarisk, fordi den var forsynet med den allerførste motor, der blev produceret på Hundested Motorfabrik.

Publikum fik også lejlighed til at stemme om, hvilken kutter, der kan give de flotteste røgringe. Den pris vandt skipperen Claus Tegne-Hansen med bundgarnsjollen H34 Jyden fra Gilleleje. Han blev belønnet med et malkeri af kutteren Rota, som blev bygget i 1939, og som mange af havnens gæster i weekenden kunne kaste et ekstra blik på, fordi båden for tiden ligger på bedding i havnen.

Blandt publikum, der deltog i røgringekonkurrencen, blev der trukket lod om en frokost for to personer på en af havnens restaurationer. Den blev vundet af Mette Sidenius fra Skovshoved.

Også på Nordre Beddingvej var der fyldt op med mennesker. Her blev der afviklet både Sildens Dag og ølfestoval på Halsnæs Bryghus. Tilstrømningen til havnen var så stor, at bryggeriet lørdag aften kunne opgøre ølsalget som det hidtil største på en enkelt dag i Hundested Havn.