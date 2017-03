Se billeder og video: Keglespil hjælper pensionister på højskole

Deltagertallet ved årets kegleturnering, der blev holdt i lørdags i festsalen på rådhuset i Frederiksværk, fik så stor tilslutning, at mindst fire pensionister kan få et gratis ugekursus på Tisvilde Højskole, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi bruger jo overskuddet til humanitære og sociale formål. Et af dem er, at vi hvert år betaler for et antal pensionister, der tilmelder sig et bestemt ugekursus på Tisvilde Højskole. Hvert år har vi kunnet sende fire pensionister af sted. Nogle gange har vi haft råd til at sende seks af sted, og det håber jeg også vi kan i år, siger Gunner Nielsen fra Lions Club Frederiksværk, der gennem nu 24 år har arrangeret en kegleturnering på rådhuset.