Se billeder: Kongelig tur på bølgen blå

35 erhvervsledere og meningsdannere sejlede stævnede tirsdag ud fra Hundested på to af Marinehjemmeværnets fartøjer for at få et indblik i den frivillige maritime indsats. Blandt dem var royalt islæt.

Den kongelige deltagelse bunder i, at arbejdsgivernes opbakning til medarbejdere, der løser opgaver for Forsvaret og Hjemmeværnet som frivillige eller som reservepersonel, er en kernesag for oberst Prins Joachim i hans opgaver for Forsvarschefen.

- Jeg er meget glad for, at vi får denne mulighed for at vise Marinehjemmeværnets kapaciteter. Det er vigtigt for os, at centrale meningsdannere i Danmark får et førstehåndskendskab til betydningen af vores bidrag til sikkerheden i de danske farvande - og ikke mindst at erhvervsledere kan se værdien af, at nogle af deres ansatte er en del af dette beredskab og måske må rykke ud i arbejdstiden, siger Henriette Lønborg Hansen, premierløjtnant og chef for de deltagende fartøjer, Askø fra Hundested og Fænø fra Helsingør.