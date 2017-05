Se billedserie Sjællands største mobile havnekran ankom tirsdag morgen cirka kl. 06.45 til Stålværkshavnen i Frederiksværk med skib fra Rostock. Foto: Kasper D. Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Kæmpe kran kørte i land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Kæmpe kran kørte i land

Halsnæs - 31. maj 2017 kl. 11:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællands største mobile havnekran satte tirsdag morgen sine 433 tons i bevægelse og trillede fra dækket af M/S Meri til kajen på Stålværkshavnen i Frederiksværk, hvor den fremover skal bruges til at losse gods. Mobilkranen, som har en rækkevidde på 54 meter og kan løfte 144 tons, når den spænder samtlige muskler og møtrikker er indkøbt af A. Henriksen Shipping A/S for mellem 20 og 30 mio. kroner.

- Nu skal vi have fortalt omverdenen, at vi har nye muligheder med den store mobilkran. Vi kan i Frederiksværk løfte transformatoranlæg og stålkonstruktioner, som skal bruges på hele Sjælland, siger Teddy Folmer, adm. direktør i A. Henriksen Shipping A/S, til Frederiksborg Amts Avis og afslører, at der allerede er forespørgsler på de første projekter, som den nye mobilkran skal klare.

A. Henriksen Shipping A/S har hovedkontor i Hundested, hvor cirka 700 skibe årligt anløber virksomhedens terminaler på Hundested Havn. Virksomheden tilbyder transport- og lagerløsninger samt stevedoring af gods, men har sideløbende med opgaverne i Hundested losset gods på Stålværkshavnen i Frederiksværk de sidste ti år.

- Vores faste operationer her har været at losse slabs - tons tunge stålblokke. Vi ser en tendens til, at opgaverne bliver større og større, og den nye mobilkran fremtidssikrer, at vi kan håndtere de opgaver, siger Teddy Folmer.

Tidligere har A. Henriksen Shipping A/S opereret med en Liebherr-kran, lillebror til nyerhvervelsen, som kan løfte 104 tons og med en ældre kran fra 1966. Den gamle kran skal nu pensioneres, og DanSteel, som ejer området, har derfor adspurgt A. Henriksen Shipping A/S om de kunne skaffe en ny mobilkran.

Den blev bestilt i januar og sejlede kl.06.45 tirsdag morgen i havn efter afgang fra Rostock i Tyskland i går.

En håndfuld arbejdere brugte efterfølgende to timer på få afsurret den store maskine, inden de første hjul kunne ramme land cirka kl. 8,45, timer efter ankomsten.