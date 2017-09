Se billedserie Der var gang i og foran partiernes pavillioner på Krudtværksfestival, hvor de flester politikere var enige om, at valgkampen for alvor blev skudt i gang. Her ses borgmester Steen Hasselriis(V) og Mette Kjerulf(V) i snak med borgerne. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Se billeder: Bolcher, balloner brochurer og en pokkers masse håndtryk på Krudtværksfestival

Halsnæs - 11. september 2017 kl. 09:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med trampolinhoppende børn, veteranbiler, skoleklasser som sælger kage for at komme på tur, svingende jazz og kræmmerboder så langt øjet rækker er Krudtværksfestivalen i Frederiksværk igen i år samlingspunkt for et væld af mennesker. Alt ser ud som det plejer, og så alligevel ikke. Der er nemlig ekstra meget aktivitet i de mange pavilloner - og en enkelt campingvogn - som de politiske partier har sat op.

Der er cirka to måneder til kommunalvalget og Krudtværksfestivalen markerer i år, at valgkampen for alvor bliver skudt i gang. Det bliver markeret med bolcher, balloner, brochurer og en pokkers masse håndtryk.

- Valgkampen er jo startet tidligere, men det er fra nu af, at vi fyrer den. Vi har ikke samme platform som de større partier, men vi er for sjette år i træk på krudtværksmarkedet, deltager i den lokale debat og har netop afholdt vores første erhvervsarrangement. Det er her, vi skal finde opbakning. Vi ønsker gode vilkår for erhvervslivet. Det er forudsætningen for en sund kommune, og kan skabe arbejdspladser og vækst, siger Søren Rømer fra Liberal Alliance.

De samme toner lyder fra et af de andre nye ansigter i det politiske landskab i kommunen.

- Det går for alvor i gang i dag, siger Jesper Kirkebye Andersen(Rad.V), som står klar med budskabet om, at der er brug for ikke bare ét, men også to og tre flere ansigter i byrådet. Som man siger, har man jo lov at være optimistisk.

Et af de områder, som Radikale Venstre vil kigge på med friske øjne er idrætten.

- Der har man ikke været fremsynet, og der er nærmest ikke investeret de sidste 20 år. Folk pendler ud af kommunen for at få ordentlige faciliteter, og det skal vi kunne tilbyde her. Men der er hård konkurrence mellem kommunerne, siger Jesper Kirkebye Andersen.

