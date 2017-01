Se billedserie Anja Rosengreen(SF) har fundet inspiration i det jyske og sat 75-års fødselsdage på dagsordenen til næste byrådsmøde i Halsnæs Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: SF: Kommunen skal holde fødselsdag for 75-årige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF: Kommunen skal holde fødselsdag for 75-årige

Halsnæs - 13. januar 2017 kl. 10:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være fødselsdagsfest, lagkage og sang, når de ældre i Halsnæs Kommune fylder 75 år. Det mener SF's Anja Rosengreen. Hun vil omlægge individuelle hjemmebesøg, de såkaldte forebyggende hjemmebesøg, som kommunen er forpligtet til at tilbyde alle borgere, fra de fylder 75 år, med en stor fejring. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Denne fødselsdagsfest er en festlig positiv tilgang til det at blive ældre, hvilket de fleste mennesker hellere vil fejre, end at blive betragtet som skrøbelig og udsat, siger Anja Rosengreen, byrådsmedlem i Halsnæs Kommune.

Oprindeligt er formålet med hjemmebesøget at informere om de muligheder, der er for seniorer i kommunen. De ældre kan få viden om træningsmuligheder, hjælpemidler, IT-kurser og alle mulige andre aktiviteter i kommunen, som kan bidrage til, at de ældre borgere kan være i kontrol og have et aktivt spændende liv.

- En del borgere er efterhånden så velfungerende når de fylder 75 år, at de ikke har behov for kommunal støtte, og de melder derfor afbud. Der er nok større chance for, at de 75-årige takker ja til en fest end til et hjemmebesøg af en sygeplejerske. Festen vil naturligvis ikke mindske borgernes mulighed for konkret hjælp i hjemmet, via hjemmeplejen, til dem der har brug for det, siger Anja Rosengreen.

I Ringkøbing-Skjern kommune har de siden 2014 praktiseret at invitere alle dem, som er fyldt 75-årig og dem, som gør det i indeværende år, til stor samlet fødselsdagsfest med frokost, lagkage og hygge på fem forskellige steder i kommunen. Den jyske kommune har samtidig benyttet lejligheden til at overlevere den information om forebyggelse, aktiviteter, muligheder og udfordringer i seniorlivet, som borgerne kan have glæde af.

- Det er et led i vores forebyggende indsats og et supplement til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg. Vi har valgt at holde fødselsdagsfesterne for at nå ud til nogle flere ældre. Der er mange, som takker nej til de forebyggende hjemmebesøg. På den her måde får vi flere med, siger Hans Østergaard(V), næstformand i Social- og sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fødselsdagen bliver holdt som samarbejde mellem kommune, ældreråd, aktivitetscentre, demenskoordinator og frivillige organisationer. De sikre udover information også en dag med social islæt for de ældre. Op mod 550 ældre har deltaget pr. gang.

- Det er velbesøgte og gode arrangementer, hvor de ældre får stiftet nye bekendtskaber, som de også efterfølgende kan bruge. Det er vigtigt i en tid, hvor udfordringen mange steder - også her - er ensomme ældre, siger Hans Østergaard og sender en klar opfordring til sine nordsjællandske kolleger.

- Jeg synes bestemt, at Halsnæs skal overveje at gøre noget lignende. For os har det været en succes, og det er en ordning, som vi forventer at fortsætte med.

SF i Halsnæs har sat ideen om fødselsdagsfester for 75-årige på byrådets dagsorden til mødet den 31. januar.