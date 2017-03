S vil skaffe plads til børn i Ølsted og Melby

»Problemet er, at der skal starte store klasser på afdelingerne i både Melby og Ølsted. Samtidig er man nødt til at flytte børn fra Ølsted og Melby hen på andre skoler - væk fra deres nuværende kammerater - for at fylde klasserne op. Et er at starte klasser med 26, 27 eller 28 elever i en børnehaveklasse. Det er i sig selv et dårligt serviceniveau. Men at skille børnene fra deres kammerater og dagligdag - det kan vi simpelthen ikke være bekendt,« skriver Steffen Jensen.