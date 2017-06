S: Lad os lige blive klogere

Det hele startede med et orange brev, der ankom forrige weekend. Det så uskyldigt ud, da familien Helwegs 12-årige datter fandt det i postkassen, men det var alt andet. I det syv linjer lange brev truede en anonyme brevsender familien fra Frederiksværk og deres hund.

»Var det muligt du kunne lære dine beboer og dig selv og samle din hunds lort op efter den, det er fandme ikke iorden vores børn skal gå og træde i det, når de spiller boldt på fællesarealer og boldbaner. Det må være uhyggeligt at være så fede, at I ikke magter og samle dens lort op, og ser jeg det en gang til, så sørger jeg for det ikke sker igen, og du kan sige farvel til din hund SVIN«.

- Min datter ringede og sagde, at vi havde fået et brev, der så spændende ud. Jeg bad hende desværre om at åbne det. Nu er hun totalt rystet og meget ked af det. Hun spørger, om de mon kan finde på at slå hunden ihjel, siger Janne Helweg.

Men brevet var kun starten. En uge senere - klokken 08.40 i lørdags - tikkede en sms ind på datterens telefon fra et ukendt nummer.

»Fyr for satan dit lede svin. Hvis du er skyld i vi får vores hunde aflivet, fordi du er et svin og ikke samler dine hundelorte op efter din hund, så skal du ikke forvente og sove roligt om natten. Tænk du et sådan et svin, at en gruppe på 5 mand nu et gået sammen for at rydde ud i dem og din skide hundepension og du ikke samler lortet op. Føj siger vi bare. Håber din hund dør først«.

Episoderne har rystet familien.

- Det er fuldstændig langt ude. Jeg er i chok over, at man kan kommunikere sådan, endda uden at vedkende sig, hvem man er. Jeg er meget rystet, siger Janne Helweg.

Hun skrev efterfølgende tilbage til nummeret for at »snakke voksent om tingene«, men det fik situationen til at eskalere med trusler på livet lørdag aften. Her tikker flere sms'er ind mellem klokken 22.17 og 23.27.

»Vi skal aldrig mødtes svin som dig fortjener en ting hvis vores hund dør. Så ryger du samme vej«, lyder det i en besked, mens tonen er endnu hårdere i den næste.

»Jeg hat fået et brev uden navn. Og hvis det lykkedes dem og aflive mine hunde så kan du være sikker på du ikke lever længe. Den dag dine vinduer bliver smadret så har du syv dage at leve svin«.

En søgning på internettet efter nummeret, giver ingen hjælp. Det er knyttet til et taletidskort og ringer man op, går opkaldet direkte på telefonsvarer.

Familien har en blanding af en bordercollie og en labrador på to år. Den bliver luftet enten af familiens børn og voksne eller af andre familiemedlemmer. Tidligere har Janne Helweg også luftet venners hunde, men hun kan ikke nikke genkendende til at have drevet hundepension. Hun ved heller ikke, hvem den gruppe på fem mand er, som brevet refererer til.

- Jeg kan slet ikke forstå de her anklager. Vi går altid med hundeposer og samler op. Jeg har snakket med alle dem i familien, som går tur med hunden, og de giver udtryk for det samme. Måske har nogen taget fejl af, at vi har en tæve, som sætter sig ned, når hun tisser. Eller måske har hunden lavet noget i et uopmærksomt øjeblik. Men vi ville aldrig bare lade den gøre det, siger Janne Helweg.

- Skulle der være sket en fejl, så kunne man jo bare have sagt det personligt til mig, når man åbenbart ved, hvor jeg bor.

Efter de seneste trusler på sms, tror Janne Helweg ikke, at det drejer sig om hundes efterladenskaber.

- Jeg tror, at det er personligt. Det kan ikke handle om en hund det her. Jeg tager det som en syg mands værk, siger hun.

Janne Helweg lagde oprindeligt et billede af trusselsbrevet på Facebook, men fortrød og fjernede sit opslag. Hun ville ikke udsætte sine børn for den negative opmærksomhed, der kunne følge med. Men den truende sms i datterens indbakke fik hende til at skifte mening.

Det nye opslag har affødt et hav af reaktioner og kommentarer. Langt størstedelen tager afstand fra truslerne og flere opfordrer til at lave en politianmeldelse.

Det råd har Janne Helweg fulgt.

- Jeg ringede til politiet tre gange den dag, jeg fik beskederne, som blev værre og værre. Sagen er politianmeldt, og det er mit indtryk, at de tager det alvorligt, siger Janne Helweg.

Nordsjællands Politi bekræfter, at de har modtaget en politianmeldelse i sagen.

- Udgangspunktet er, at vi tager det seriøst og efterforsker, hvor vi kan efterforske. Det er selvfølgelig ubehageligt for modtageren, og derfor skal det også stoppes. Ingen skal gå rundt og frygte for trusler, siger Michael Gaml, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi.

I mellem tiden har Janne Helweg informeret Grundejerforeningen og naboerne, så de kan hjælpe med at holde øje. Børnene får ikke lov at være alene hjemme og selv har hun anmodet om en overfaldsalarm.

- Man bliver selvfølgelig nervøs og holder øje med, hvem der er i nærheden. Alle bliver pludseligt mistænkeliggjort. Hvis der er andre, som har modtaget lignende breve og trusler, hører jeg gerne fra dem. Jeg vil gerne finde ud af, hvad det her drejer sig om, siger Janne Helweg.

De mange trusler er forhistorie til den sms, som Janne Helweg mandag eftermiddag har modtaget. Fra et nyt nummer undskylder en ukendt person nu sine tidligere trusler til Janne Helweg og hendes datter. Personen vedstår dog at være anonym.

»Jeg vil rigtigt gerne sige undskyld for mine ord i lørdags. Vi havde røget noget lort, og jeg var gal over jeg skulle miste mine dyre avlshunde som er mine børn. Jeg undskylder jeg ikke skrev det her i går, men min ven som jeg var i byen med lørdag blev gal over jeg ikke var selskabelig og smed min telefon i slotssøen i Hillerød, så jeg har i dag måtte købe ny fon og nummer. Jeg undskylder også over for din datter jeg har skrevet til hende. Jeg har fået dit nummer ved at spørge mig frem hvem der passer hunde i dit kvarter, så du passer jo stadig hunde. Men undskyld af hjertet jeg ikke var sød i lørdags«, står der i sms'en.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at ringe til begge de anonyme numre, som er brugt til at sende beskeder, men uden held.

Det er med nutidens øjne, man skal se på, hvad der er sket af overgreb mod drengene på skolehjemmet Godhavn i Tisvilde, mener tidligere smedemester Ole Widriksen. På hans initiativ har en generalforsamling i den kulturhistoriske forening Vejby-Tibirke Selskabet nu slettet den tidligere forstandere for Godhavn Christian Bek fra listen over selskabets æresmedlemmer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Christian Bek stod i spidsen for skolehjemmet i årene 1950-1975, hvor drengene på hjemmet i følge en rapport fra Socialministeriet i 2009 blev udsat for fysisk afstraffelser, psykisk vold, husarrest, medicinske forsøg og seksuelle overgreb.

I samme periode stod forstanderen også i spidsen for et lokalt forsøg på at stifte et lokalt museum og udstillingssted for egnens kunst og kulturliv. Det var dette forsøg, som Christian Bek også kastede sig ud i med stor entusiasme, og som tre år før hans død gjorde ham til æresmedlem af Vejby-Tibirke Selskabet.

- Selv om man ude i byen var begyndt at snakke om, hvad der mon var foregået eller foregik på Godhavn, var det aldrig noget vi snakkede om til bestyrelsesmøderne. Her førte han sig frem med værdighed, siger Ole Widriksen, som var medlem af bestyrelsen i samme periode.

- Det kan godt være, at han har betydet meget for selskabet, men der er nu kommet så meget frem om, hvad der er sket i hans tid som forstander, og med hans vidende. Det bør efter min mening overskygge alt det positive, man kan sige om ham i forbindelse med vores selskab.

- Jeg stillede forslaget på eget initiativ. Jeg har ikke knyttet kontakt til foreningens Godhavnsdrengene. Måske kan de tage beslutningen som en anerkendelse for deres kamp for en undskyldning, siger Ole Widriksen til Frederiksborg Amts Avis.

Klokken lidt i otte i mandag morgen gik syv kommende studenter fra Marie Kruses Gymnasium, nervøst i cirkler på skolens gange. Den sidste eksamen, i faget Almen Studieforberedelse, ventede på dem. En halv time efter var nervøsiteten omdannet til sprudlende glæde og forløsning. Syv studenter gik gennem ballonporten på den røde løber, hvorefter at få placeret den traditionsfylde røde hue på hovedet.

Herefter gik de sammen med rektor, Carsten Gade, ud til skolens flagstang, for i fællesskab at hejse flaget.

Christian Ding Fisker fra 3.m synes de sidste tre år er gået stærkt. Han var blandt de syv studenter der fik huen på som de første. De sidste tre år af hans liv, har han tænkt over hvad der skulle ske efter gymnasiet, men konklusionen har han endnu ikke fundet frem til.

- Jeg ved bare, at jeg skal være åben omkring det, der kommer til mig, og skal glæde mig til den nye spændende rejse som skal til at begynde, siger han i en pressemeddelelse fra skolen.

De andre af de syv studenter er: Anna Stouby Holm 3.e, Peter Torp Eklund 3.i, Mikkel Millgaard 3.e, Emilie Malm Jespersen 3.e, Laura Stæhr Tranevig 3.m og Martin Venge Skytte 3.e.

I alt springer der 116 studenter ud fra Marie Kruses gymnasium i løbet af mandag og tirsdag. Translokationen, hvor eksamensbeviserne bliver overrakt, finder sted på fredag i Farum Arena klokken ni. Herefter skal de smukke unge mennesker tilbringe resten af fredagen med den traditionsrige studenterkørsel.