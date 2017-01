Buschauffør Michael Ditlevsen fra Nobina uddelte fredag formiddag sammen med sine kolleger rundstykker og information om busændringerne ud til passagerne. Foto: Niels J. Larsen

Rundstykker og bus-info

Halsnæs - 27. januar 2017 kl. 14:26

Mandag 30. januar træder de nye busruter med omlægning af tre lokale linjer i Halsnæs Kommune i kraft. For at minde passagererne om ændringerne uddelte chauffører fra selskabet Nobina, der kører busserne, fredag morgenbrød og og sedler om den ny køreplan ved Frederiksværk station.

- Vi har følt at vi var nødt til at gøre noget. Det er os folk kommer til, selv om vi kun kører busserne for Movia og kommunen, siger Michael Ditlevsen, der kalder sig »2. generationsbuschauffør« og er med i den forbedringsgruppe, som medarbejderne ved Nobina har etableret.

Nobina overtog for nogle år siden kørslen fra Fjordbus og råder over 13-14 busser med base i Frederiksværk, hvor lidt over 30 er ansat for at dække buskørslen i og omkring Halsnæs Kommune.

- Vi snakker jo med en masse passagerer, og mange bliver berørt af omlægningerne, så vi er spændt på hvordan det bliver taget imod mandag morgen, siger Michael Ditlevsen.

Da hverken Movia eller Halsnæs Kommune har gjort noget for at informere om de ny busruter - der er således ikke skiltet med det i busserne - valgte Nobina-medarbejderne at gå i aktion med 200 rundstykker og små sedler til passagerne.

Det er de tre lokale linjer 326, 327 og 328 (der tidligere hed 391), som omlægges, så det bl.a. skulle give forbedringer for borgere i den østlige del af Hundested, Evetofte, Auderød og Brederød.

Man kan bl.a. finde oplysninger om de ny ruter på Halsnæs Kommunes hjemmeside.