Se billedserie Den socialdemokratiske forening i Frederiksværk blev stiftet den 22. januar 1897, som fanen fortæller.

Røde faner gennem 120 år

Halsnæs - 20. januar 2017 kl. 11:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fortællingen om en sejltur til Lynæs i stiftelsesåret 1897, der gik mindre godt da man ikke var velkomne i havnen, og minderne om den brandtale tidligere statsminister Anker Jørgensen - der havde sommerhus ved Hald Strand en årrække - holdt ved et tidligere jubilæum i foreningen vil være blandt de politiske anekdoter, der er i vente, når Socialdemokratiet i Halsnæs på søndag 22. januar fejrer lokalforeningens 120 års jubilæum.

Socialdemokratisk Forening for Frederiksværk og Omegn blev stiftet den 22. januar 1897 under parolen frihed, lighed og broderskab. Nogen blev lidt skræmte af disse »samfundsomvæltere« som de blev betragtet som, og det var ikke uden vanskeligheder at være medlem i Socialdemokratiet i den første tid.

Helle Lunderød har haft lejlighed til at kigge på tidligere tiders protokoller, taler og skrifter. Hun kalder gemytligt sin gennemgang af historien for et møde med borgmestre fra 1929-2013 med enkelte »vikarer« ind imellem som den nuværende Steen Hasselriis (V). Men også et møde med fiskeren, formeren og krudtarbejderen.

- Det handler først og fremmest om mennesker, det de har skabt sammen for hinanden og for andre, og deres fælles ønske om at skabe en bedre fremtid for deres børn og børnebørn, siger Helle Lunderød.

Socialdemokratiet i Halsnæs rummer nu medlemmer fra de tidligere foreninger i Ølsted, Melby, Kregme-Vinderød og Hundested. De 120 år markeres med en jubilæumsreception søndag 22. januar 2017 kl. 14.00 til 16.30. Det foregår i 3Fs lokaler på Åse Hansensvej i Frederiksværk.

- Vi glæder os til at dele dagen med så mange som muligt så alle er hjerteligt velkomme, også de mange nye medlemmer vi har fået den sidste tid. Vi byder på engagerede taler, underholdning, kaffe og fødselsdagskage. Der vil være lejlighed til at se de fem fine gamle faner samlet i dagens anledning og lytte til mange skægge anekdoter, siger partiforeningens formand Lonni Lorentzen.

