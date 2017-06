Røde Kors. Foto: Mie Neel

Røde Kors afviser: Har aldrig sagt nej til at hjælpe med flygtningebørn

Halsnæs - 01. juni 2017 kl. 11:13

Røde Kors har ikke droppet at hjælpe Halsnæs Kommune med at finde frivillige til at tage sig af uledsagede flygtningebørn. Det slår Røde Kors fast overfor Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har aldrig meldt ud, hverken til Halsnæs eller andre kommuner, at vi ikke kan være behjælpelige med den opgave. Vi har dog i en enkelt sag sagt, at der er tale om en så kompleks og svær social sag, at der har vi ikke kunne finde nogen frivillige, siger Niels Christiansen, sektionsleder i Røde Kors.

Han har været i kontakt med formanden for Røde Kors' lokale afdeling og konstaterer, at Røde Kors senest hjalp Halsnæs Kommune med at afholde informationsmøde for at finde forældremyndighedsindehavere. Her stillede Røde Kors med både foredragsholdere og frivillige.

Røde Kors' udmelding kommer, efter Frederiksborg Amts Avis tidligere på ugen kunne fortælle, at uledsagede flygtningebørn i Halsnæs Kommune må vente op til to år på at få forældremyndighedsindehavere, og at vejen dertil er brolagt med anmodninger, rykkere og trusler om tilsynssager og tvangsbøder fra Statsforvaltning og det kommunale tilsyn. En del af begrundelsen for forløbet var i følge Halsnæs Kommune, at de selv måtte tage hånd om opgaven, da Røde Kors ikke længere kunne hjælpe. Det står blandt andet i sagsfremstillingen, da Udvalget for Skole, Familie og Børn, behandlede sagen.

Halsnæs Kommune erkender, at formuleringen beror på en misforståelse.

- Vi har løbende haft en dialog med Røde Kors om opgaven med at finde forældremyndighedsindehavere til kommunens uledsagede flygtningebørn. Her fik vi i efteråret 2016 det indtryk, at Røde Kors ikke kunne hjælpe med at finde frivillige, idet de i en konkret sag havde meldt sådan ud. Det er på den baggrund, at der i sagsfremstillingen fra Udvalget for Skole, Familie og Børn står sådan, siger Lisbeth Rindom, direktør i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.