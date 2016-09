Se billedserie Eksempel på en rist på Rønnevej, der vender forkert, så et et smalt cykeldæk kan komme i klemme som det skete for en uheldig cyklist. Foto: Niels J. Larsen

Riste er grundejeres ansvar

Halsnæs - 08. september 2016 kl. 09:11 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ved at være halvanden måned siden Brian Wolter fra Asserbo henvendte sig til Halsnæs Kommune efter at været styrtet på sin cykel for anden gang, fordi det smalle fordæk på cyklen røg ned i en kloakrist, der vendte forkert.

Først onsdag eftermiddag efter at Frederiksborg Amts Avis havde spurgt til det manglende svar fik en en mail om at man vil undersøge om ristene er blevet drejet og i givet fald vende dem igen. Halsnæs Kommune fralægger sig dog ansvaret i forbindelse med de skader, som Brian Wolter og hans cykel kom ud for.

- Der er tale om private fællesveje, så et evt. erstatningskrav skal stilles til den ejer hvis grund grænser op til risten, siger leder af Trafik og Veje i Halsnæs Kommune Jeppe Skovgaard Schmidt.

Brian Wolters seneste styrt skete på Rønnevej, hvor avisen efterfølgende har talt 10-15 forkert vendte riste. Problemet findes på andre veje i området: Ådalsvej, Rødtjørnevej, Hyldevej, Syrenvej og Hvidtjørnevej.

På den sidste bor Arne Olsen, der også har kontaktet Halsnæs Kommune om sagen. Han mener at ristene er vendt forkert efter at NCC har haft en slamsuger ude i kvarteret for at suge kloakkerne.

- Jeg mangler at få en tilbagemelding fra Natur og Vej om det er årsagen. Er fejlen opstået her, skal de sørge for at få ristene vendt. Men sidder karmen på risten fast i asfalten kan de ikke vendes, og det kan vi ikke bede grundejerne på de private fællesveje om at gøre. Det må vente til der evt. udføres asfaltarbejde, siger Jeppe Skovgaard Schmidt.

