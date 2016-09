Se billedserie Rasmus Klump er en af publikumsfavoritterne i år på Christian Warrer(th) og Jens Henriksens sandskulpturfestival i Hundested. Rekorden for en dag er 1.871 besøgende. Foto:kdd

Rekordsæson for sandskulpturer: Runder 70.000 gæster

Halsnæs - 18. september 2016 kl. 14:19 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde har Hundested Sandskulptur Festival rundet 50.000 gæster. Og 60.000. Og 70.000. Sommeren 2016 har budt på en milepæl efter en anden i en rekordslående femte sæson.

- Det er forrygende. Målet har alle år været at ramme 50.000, men vi har aldrig nået det. Vi har ligget på 42-44.000, siger Jens Henriksen, som sammen med Christian Warrer driver Hundested Sandskulptur Festival.

Maj og juni gav ellers ingen indikationer af, at en forrygende rekord sæson var på vej. De to måneder lå - på trods af to krydstogtbesøg - på det normale, men så kom juli og et eksploderende besøgstal. 34.000 besøgte sandskulpturerne - dobbelt så mange, som der plejer. Og tendensen fortsatte både i august og september.

Den magiske grænse på 50.000 gæster blev passeret den 3. august. Dagen for det tredje krydstogtskib i Hundested. Det blev markeret med blomster og billede, men fik ikke Warrer og Henriksen til at stille sig tilfrese.

- Vi er jo begge købmandssønner og regnede os hurtigt frem til, at vi uden tvivl ville komme forbi 60.000, så målet blev at runde 70.000, siger Jens Henriksen.

Det lykkedes lørdag den 17. september på sæsonens anden sidste dag, og Frederiksborg Amts Avis' udsendte var nær blevet jubilæumsgæst. Bare tre gæster manglede for at runde 70.000, da undertegnede passerede indgangen. Den ære tilfaldt i stedet en familie fra Nykøbing Sjælland. Rasmus Vind på ni år og Katrine Vind på syv år havde taget turen over vandet med mormor og morfar - Bent og Bodil Jacobsen.

- Vi har børnebørnene den her weekend og er faktisk taget her over med det formål at se sandskulpturerne, siger Bodil Jacobsen og afslører, at festivalens rygte er nået over vandet.

- Det er rigtig sjovt og vildt, hvad de kan lave i sandet, siger Rasmus, som især har kastet sin kærlighed på Christiania-skulpturen.

