Redning afblæst: Surfer efterlod surfbræt på stranden

Fundet af et surfbræt med sejl efterladt på stranden ud for Funkisvej syd for Hundested havn nær Lynæs satte onsdag eftermiddag en større eftersøgning igang med helikopter, beredskab og marinehjemmeværn, men det viste sig heldigvis, at surferen selv var kommet på land.

- En borger fandt surfbrættet på stranden, og det gav anledning til mistanke om, at det var drevet i land efter at surferen var forulykket, men vi er lige nu ved at få kontakt til ejeren, så vi kan afblæse aktionen, fortalte vagtchefen ved Nordsjællands Politi onsdag kl. 16.35 til Frederiksborg Amts Avis.

Kort efter kunne redningsaktionen indstilles.

Det viste sig, at surferen, der i øvrigt er frivillig brandmand og derfor selv fik alarmen om en mulig drukneulykke, var taget hjem uden sit bræt og sejl. Da politiet havde sikret sig, at brættets ejer ikke var ude på havet, blev alarmen afblæst