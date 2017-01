Radikale ønsker flere pædagoger

Radikale Venstre lancerede fredag morgen et politisk udspil, der skal skaffe flere pædagoger til daginstitutionerne landet over. Partiet ønsker i løbet af de næste fire år at bruge en mia. kr. til løft af dagpleje og pædagogisk personale i daginstitutionerne, og kommunerne skal tilføres penge, så der mindst er to pædagoger og en medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

Det fremgår af en analyse fra fra nationale institut KORA fra juni 2016. Her har Halsnæs Kommune har et nomeringsindeks på 89,1. Det betyder, at kommunens personalenormering i institutionerne ligger 10,9 procent under gennemsnitskommunen. Og det et svarer til, at der i Halsnæs Kommune er 7,2 børnehavebørn pr. ansat eller 4,1 vuggestuebørn pr. ansat.