Den tidligere Vibehus Børnehave, som Skolen ved Havet ønsker at købe af Halsnæs Kommune. Foto: NJL

Privatskole tror på byrådsflertal

Halsnæs - 24. februar 2017 kl. 14:53 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for Skolen ved Havet - den ny privatskole i Hundested - holder vejret i spænding frem til det ekstraordinære byrådsmøde på torsdag 2. marts.

Fredag afleverede man bud på køb af den tidligere Vibehus Børnehave på Vibehusvej 1, og det er nu op til byrådet at vurdere de indkomne bud og tage stilling til et muligt salg til Skolen ved Havet eller til anden side, hvis andre har budt ind.

- Vi har stukket fingeren i jorden politisk og vi vurderer at der vil være flertal for at sælge bygningerne til skole, siger Søren Jensen, formand for den midlertidige bestyrelse for Skolen ved Havet.

Men han er klar over at det kan være et problem, hvis andre har budt på ejendommen og måske er parat til at betale det dobbelte af privatskolen. Den risiko er til stede efter at ejendommen blev annonceret som oplagt til boliger.

Det særlige ved byrådsbehandlingen på torsdag er, at det bliver første gang et »nyt flertal« kan opstå i byrådet, da Alternativets Qasam Nazir Ahmad indtræder i stedet for Venstres Hanne Kjær Knudsen.

Som tilfældet var ved salget af Vinderød Skole til privatskole ventes det - hvis ikke andre potentielle købere byder væsentligt over - at Venstre og Dansk Folkeparti vil bakke op om det private initiativ, men efter Hanne Kjær Knudsens udtræden råder man kun over 10 af de 21 stemmer.

Forudsætningen for at initiativtagerne til Skolen ved Havet ville gå videre med projektet, så skolen kan starte til sommer, har fra start været at mindst 60 elever skulle være indtegnet. Det tal har man nået nu, og det er baggrunden for at bestyrelsen torsdag besluttede at indgive bud på Vibehus Børnehave.

- Vi har fået det antal børn der skal til for at økonomien hænger sammen, vi er nu over de 60, siger Søren Jensen.

