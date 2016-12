Send til din ven. X Artiklen: Privatskole ser på børnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskole ser på børnehave

Halsnæs - 27. december 2016 kl. 16:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modsat Storebjergskolen vil borgmester Steen Hasselriis (V) gerne drøfte et muligt salg af den lukkede Vibehus Børnehave til gruppen, der arbejder for at etablere en privatskole i Hundested, »Skolen ved havet«.

- De har selv sagt, at de er interesserede, og det kan vi godt arbejde videre med, så bygningerne kommer i udbud igen, siger Steen Hasselriis til Frederiksborg Amts Avis.

Kommunen trak tidligere på året et udbud på bygningerne tilbage, da der ikke var kommet tilfredsstillende henvendelser. Der skal et nyt offentligt udbud til, før der kan laves en handel.

- Der skal gøres en del ved lokalerne og sættes ekstra pavilloner op, men den ligger fint lige ved Vibehus station og Amtsvejen, siger Gitte Mostel fra initiativgruppen til Skolen ved Havet med henvisning til at børn kan benytte toget til skolen og at forældre efter at have afleveret børnene kan komme hurtigt videre på arbejde i bil.

Før jul meddelte initiativtagerne til privatskolen at man på mindre end en uge havde fået 66 forhåndstilmeldinger til skolen. På et infomøde tidligere på efteråret fortalte man, at de økonomiske bveregninger sagde, at man kunne starte skolen med 60 elever.

Skolen ved Havet har fra start ønsket at kunne købe sig plads på Storebjergskolen, der lukker til sommer, hvor Hundested Skole samles på Lerbjerg, men det afviser et stort politisk flertal i byrådet, der frygter at privatskolen her vil blive en for stor konkurrent, samtidig med at man ønsker at sælge skolematriklen til boligformål.