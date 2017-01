Privatskole melder klar til august

Den familiedrevede virksomhed Nordisk Saltskrub fra Frederikssund fremstiller hjemmelavet saltskrub og olier til kroppen. Det er ægteparret Rya og Phillip Hutchings, der siden maj 2015 har haft virksomheden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Phillip Hutchings arbejdede tidligere i en lignende virksomhed, mens Rya Hutchings er uddannet pædagog. Hun har et fuldtidsjob som børnehaveklasseleder, mens Phillip arbejder fuldtid i virksomheden.

Og de kan tydeligt mærke, at det er blevet mere »in« med et luksusprodukt, som den hjemmelavede saltskrub er.

- Folk er blevet mere bevidste om god kvalitet, og der er flere, der er ved at kende vores produkter, når vi er ude på messer. I dag er der også mange mænd, der går op i deres udseende, så det er noget, folk er interesserede i uanset køn og alder. Så det er blevet en stor succes, siger Rya Hutchings.

Klokken 17.07 i eftermiddags skete der et større trafikuheld på Amtsvejen mellem Frederiksværk og Store Lyngby. Det oplyser Nordsjællands Politi til sn.dk.

Det skabte massiv kø på den trafikkerede vej, og politiet var også nødt til at spærre vejen af i begge retninger. Vejen er dog nu åbnet igen for trafik, fortæller Martin Bakke, vagtchef ved Nordsjællands Politi her til aften.

Tre biler var impliceret i uheldet, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for politiet at sige noget om, hvordan eller hvorfor uheldet er sket.

- Vi skal først have afhørt de implicerede og vidner, før vi kan komme det nærmere, siger Martin Bakke, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

I to af de forulykkede biler var begge førere uskadte, mens føren i den tredje bil slap med en brækket ankel. Vedkommende blev efterfølgnede kørt til behandling på Herlev Hospital.

Der var samtidig også to passagere i en af bilerne, som var teknisk fastklemte og måtte skæres fri. De klagede begge over nakkesmerter og blev kørt til yderligere undersøgelser på Hillerød Hospital.

Der har de senere år været en del uheld på netop den strækning.

Man skulle tro, at de fleste elever på Frederiksborg Gymnasium og HF ikke længere er at finde på gymnasiet klokken 16.00 en tirsdag eftermiddag. Men det er ikke tilfældet. I gymnasiets festsal render omkring 150 elever rundt og forbereder sig på årets musical, som har premiere torsdag aften.

En gruppe dansere med røde tørklæder er i gang med at få styr på de sidste dansetrin, mens skolens big band og kor er ved at sætte sig til rette til venstre for scenen. Efter kort tid står alle på deres plads, lyset slukker, og en guldhat stjæler rampelyset. Den vandrer fra det ene hoved til det næste, og da det er Bastian Larsen fra 2.q, der får hatten på, er det tonerne fra en velkendt Prince-sang, der spreder sig i salen.

- You don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool to rule my world, synger han, mens skolens big band spiller.

Årets musical på Frederiksborg Gymnasium hedder »Dengang igen - og alt det der kom imellem«, og er inspireret af historien »Den lille prins« og musikeren Prince.

Ideen til musicalens manuskript kom sig af, at verden måtte vinke farvel til en hel del store kunstnere sidste år, blandt andre Prince.

- Det blev vi nødt til at markere. Derfor snakkede vi med musiklærerne, som syntes, at det var en god idé, og så ville vi samtidig også gerne tage udgangspunkt i fortællingen »Den lille prins«, siger dramalærer Astrid Marie Hansen, der er musicalens ene instruktør.

- Men vi havde ikke lige tænkt over, at Prince og fortællingen »Den lille prins« ikke passer særlig godt sammen, for musikken og historien handler ikke om det samme. Derfor har vi måttet finde ud af, hvordan vi fik det til at passe sammen, siger Mille Thorsted Hækkerup fra 3.m, der er musicalens anden instruktør.

Men de to instruktører har i samarbejde med resten af musical-holdet fået kombinationen af fortællingen og musikken til at spille, og der er blevet øvet på livet løs hver dag efter skole hele januar måned.

Beboerne omkring Møllehusgrunden i Hørsholm var pænt repræsenteret, da der mandag aften var arrangeret borgermøde om kommunens planer om at bygge almene boliger på Møllehusgrunden. Beboerne i området er nemlig ikke begejstrede for kommunens planer om at bygge i op til tre etager, og derfor ville de i dialog med kommunalpolitikerne. Særligt spørgsmål om tidsplanen, den demokratiske proces og byggeriets størrelse fyldte på mødet, da beboerne i det lille parcelhuskvarter frygter en stor og dominerende bygning på grunden. Foreløbig besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og Borgerlisten i november at stemme for at godkende en startredegørelse, der baner vejen for en ny almen boligbebyggelse på Møllehusgrunden. Kommunen har bedt de fire lokale almene boligselskaber komme med forslag til, hvordan der kan placeres 30 familieboliger i op til tre etager, og i december sendte kommunen en idéindkaldelse ud til beboerne i området. De beboere, der er tilmeldt e-boks, fik indkaldelsen en uge før deadline den 15. december, mens beboere, der ikke modtager e-boks, fik indkaldelsen blot tre dage inden deadline. Særligt den begrænsede dialog med borgerne mødte stor kritik ved aftenens borgermøde, hvor Konservative var repræsenteret ved Thorkild Gruelund, Otto B. Christiansen og borgmester Morten Slotved, Venstre ved Annette Wiencken og Borgerlisten ved Peter Antonsen.

- Syv dage lige før jul er ikke godt nok. Det skal vi erkende, lød det klart fra Thorkild Gruelund, mens borgmester Morten Slotved forsikrede, at der vil komme mange flere muligheder for dialog.

- Selvfølgelig vil vi gerne i dialog med beboerne om, hvad det er et for et byggeri, vi har igangsat. Når lokalplanforslagene kommer, er det normalt også der, dialogen kommer i gang. Det er der, der vil komme en masse indsigelser og ønsker, og det er også her, vi retter projektet til, når vi har lyttet, sagde Morten Slotved.

Han forklarede, at kommunen har stort behov for almene boliger.

- I dag står der 73 familier på kommunens akutventeliste, og der er 2400 på venteliste til en almen bolig. De 73, der står på akutventelisten, består af 24 enlige, 48 enlige med børn og et enkelt ægtepar. Det er fraskilte, som akut står og har behov for en bolig. De skriver til mig, fordi de er pressede, og de drømmer om at kunne blive boende, så børnene kan fortsætte i deres lokale skoler, sagde Morten Slotved og understregede samtidig, at det nye byggeri ikke skulle være en »flygtningelejr«.

Men frygten for et stort byggeri i tre etager dominerede på mødet.

- Det vil ændre karakteren af vores lille parcelhusområde. Vi er ikke imod boliger til flygtninge, ej heller almene boliger. Men det her vil fordoble antallet af beboere i området, og det vil vi kæmpe imod, sagde Jørgen Vieth, der også bor i området.

Beboerne har i stedet udarbejdet et forslag på et alternativt byggeri med kun 12 boliger og bebyggelsesprocent på 25. Men det fik ikke meget medvind hos politikerne.

- Så ender vi på omkring 115 kvadratmeter store boliger, og så bliver huslejen for høj. Så løfter vi ikke opgaven. Vi skal ramme nogle mindre boliger, som almindelige fraskilte har råd til at betale, sagde Morten Slotved.