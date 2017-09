Privatskole fejrede to år med nye lokaler

- Vi har gennem de sidste to år haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Frederiksværk Gymnasium, hvor vi har haft mulighed for at benytte deres fysik/kemilokaler. Dette samarbejde har vi været meget glade for, men det har helt naturligt været en udfordring for lærerne at skulle pendle mellem Vinderød Privatskole og gymnasiet, ligesom eleverne også har skullet medbringe deres cykler de dage, hvor der foregik undervisning begge steder. Vi er derfor meget glade for at kunne slå dørene op til et nyt fysik- og kemilokale, siger skoleleder Dorte Lindhardt Dahl.