Det er her på køreteknisk anlæg i Frederiksværk, at den 58-årige mand motorcyklist døde. Anlægget, som også bliver brugt til biler, er onsdag igen åbent. Foto: K. Dønbo

Politi ønsker obduktion efter motorcyklists mystiske død på køreanlæg

En 58-årig motorcyklist døde tirsdag på køreteknisk anlæg på Hanehovedvej i Frederiksværk efter at have kørt ved lav hastighed ind i et hegn. Manden rejste sig efter uheldet op og var kortvarigt ved bevidsthed, før han igen faldt om. En tilkaldt læge konstaterede ham død på stedet.

- Det er sjældent man dør af at vælte på motorcykel med lav hastighed og hjelm på. Derfor begærer vi at få foretaget obduktion for at finde dødsårsagen. Det kan have været noget sygdomsbetinget, siger Erik Andersen, faglig koordinator ved Nordsjællands Politi.